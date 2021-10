A MotoGP coroou seu campeão de 2021 neste domingo! Fabio Quartararo é o mais novo campeão do Mundial após uma corrida de recuperação impecável no GP da Emilia Romagna, auxiliado ainda pela queda de seu único rival na disputa, Francesco Bagnaia.

O piloto da Ducati largou da pole e vinha fazendo uma prova sólida, segurando as investidas de Marc Márquez, dando a entender que o match point de Quartararo seria levado para o GP do Algarve, em Portimão.

Mas tudo mudou a cinco voltas do fim. Bagnaia sofreu uma queda, deixando a vitória cair no colo de Márquez, enquanto Quartararo, que saiu de 15º, chegou a estar no pódio, mas acabou deixando Enea Bastianini passar na volta final, terminando em quarto e garantindo seu primeiro título na MotoGP.

Como manda a tradição, a categoria não poupou esforços para celebrar seu mais novo campeão, que chorava copiosamente após cruzar a linha de chegada.

O piloto da Yamaha ainda participou da cerimônia do capacete dourado antes de voltar ao paddock.

Com o título, Quartararo quebra ainda alguns jejuns na categoria. Ele é o primeiro campeão francês da MotoGP, além de ser o primeiro campeão da Yamaha desde Jorge Lorenzo, em 2015.

Ao chegar no parque fechado, a festa já estava pronta para recebê-lo. E Quartararo foi cumprimentado por todos, incluindo seu rival Bagnaia.

Ainda muito emocionado, Quartararo foi entrevista pelo transmissão internacional, mas não conseguiu segurar por muito tempo.

"Ainda não consigo acreditar. Não consigo nem falar. Agora, estou vivendo o meu sonho. E ter minha família aqui comigo... Vou curtir muito hoje a noite e até o fim da temporada".

Quartararo conquistou o título com duas provas de antecedência. A MotoGP volta a correr em 07 e 14 de novembro, com os GPs do Algarve, em Portimão, e o tradicional fechamento da temporada em Valência.

