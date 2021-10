Marc Márquez chegou à terceira vitória na temporada 2021 da MotoGP, triunfando no GP da Emilia Romagna deste domingo após a queda de Francesco Bagnaia. Mas o hexacampeão reconheceu que não é o protagonista do dia, com esse título pertencendo ao novo campeão, Fabio Quartararo.

Essa é a primeira vez que Márquez vence em um circuito no sentido horário, algo que vinha sofrendo desde a lesão no ano passado. Por isso, o espanhol cruzou a linha de chegada em pé na moto e exibindo o braço, em um sinal de "estou voltando".

"Para mim, é a prova mais importante do ano. Vencer em um circuito horário, que me custa muito, demonstra a evolução e ajudará a manter a calma para o próximo ano".

"O ritmo na corrida foi surreal, e quando já não conseguia mais seguir Bagnaia, ele caiu. Mas hoje não é meu dia, é de Fabio [Quartararo] que merece ser campeão. Eles fizeram um grande trabalho e trataremos de criar algumas dificuldades no próximo ano".

Antes da corrida, o piloto da Honda havia dito que seu objetivo era ir ao pódio em um circuito com sentido horário, lado do braço lesionado.

"Tinha como objetivo ir ao pódio em um circuito horário e só restava aqui e Portimão. Mas a realidade é que não esperava vencer, tudo aconteceu com a queda das Ducatis. Mas isso acontece porque há alguém pressionando, como aconteceu comigo no passado".

"Foi uma prova muito rápida, quando vi os tempos não entendi nada. Não sei como fiz tantas voltas com o ritmo imposto por Bagnaia. Teve um momento em que não podia mais e joguei a toalha, estava conformado em ser segundo porque não tinha como seguí-lo. Foi aí que ele caiu".

Márquez falou ainda sobre a importância da vitória com dobradinha para a Honda.

"Esta vitória é diferente para mim, pessoalmente. Mas é importante para manter a tranquilidade com os trabalhos para o próximo ano. Nas outras vitórias [Alemanha e Austin] eu tinha mais facilidade com os circuitos anti-horário, muito favoráveis a mim. Esse não. Eu nunca tinha obtido grandes resultados aqui, e um 1-2 da Honda é magnífico".

Mesmo assim, Márquez admitiu que ainda não está 100% de volta onde quer em termos de performance.

"Estou tranquilo, mas não estou pilotando como quero, e o objetivo era chegar no final da temporada andando como quero. Ainda não posso fazer isso em todas as corridas, mas sim em boa parte, e esse é um passo. É uma progressão importante".

Por último, Márquez insistiu no protagonismo de Quartararo, campeão em seu terceiro ano na MotoGP, sem ter brilhado antes nas categorias de acesso.

"Ganhamos e isso é importante. Mas não é o nosso dia, é de Fabio, um campeão que mereceu o título. Pecco foi muito rápido, mas no final vence quem é mais rápido e mais constante, e Fabio foi o mais completo neste ano".

"Me dou bem com ele e sei que merece, quero dar parabéns a ele, e ver se consigo dificultar no ano que vem. Que aproveite muito porque é o seu primeiro título, e já é na MotoGP".

