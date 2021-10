Fabio Quartararo é o campeão da MotoGP em 2021! Francesco Bagnaia tentou de tudo para salvar o match point do francês no GP da Emilia Romagna, e parecia em condições de fazer isso acontecer, liderando e segurando Marc Márquez até sua queda a cinco voltas do fim.

Com isso, Marc Márquez vence pela terceira vez na temporada, a segunda no ano, com Pol Espargaró em segundo e Enea Bastianini em terceiro, com o campeão Fabio Quartararo em quarto após uma corrida de recuperação impecável saindo da 15ª posição.

Completaram os dez primeiros: Johann Zarco, Álex Rins, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Luca Marini e Valentino Rossi, em sua última corrida em solo italiano antes da aposentadoria da MotoGP no final desta temporada.

Quartararo chegou ao fim de semana tendo o primeiro match point em mãos. Mas Bagnaia teve um sábado ideal para tentar ao máximo jogar a decisão para Portimão. Com 52 pontos de vantagem, o francês da Yamaha não foi bem na classificação, saindo apenas da 15ª posição, enquanto o piloto da Ducati fazia a pole position.

Os dramas começaram antes mesmo da largada. Saindo do fundo do grid, Brad Binder sofreu uma queda na ida ao grid. Tendo apenas danos mínimos, a KTM recolheu ele aos boxes para largar do pitlane.

Na largada, Bagnaia conseguiu sair bem e se manter na liderança, tendo Miller como seu escudeiro. Lá atrás, Quartararo caía para 17º.

No final da primeira volta, a dupla da Ducati liderava, tendo Marc Márquez em terceiro, com Oliveira e Pol Espargaró completando o top 5, enquanto o francês da Yamaha se recuperava e subia para 14º.

Márquez passou a pressionar Miller pelo segundo lugar, mas o australiano fazia uma boa defesa, buscando dar espaço para que Bagnaia abrisse vantagem na ponta. Ainda na segunda volta, a primeira queda, de Joan Mir, da Suzuki, e Danilo Petrucci, da Tech3.

Sem conseguir abrir, Bagnaia passou a se ver pressionado por Miller e Márquez, que andavam colados a ele. Mas a escolta durou pouco. No final da quarta volta, o australiano caiu no último setor, deixando o companheiro de equipe para ser atacado pelo hexacampeão Isso levantava Quartararo para 11º, mas ainda bem distante de uma condição para garantir o título neste domingo.

Com 10 voltas transcorridas, de um total de 27, Bagnaia se mantinha à frente, mas com Márquez ainda em sua mira. Os dois voavam, abrindo mais de 3s para Pol Espargaró em terceiro, Oliveira em quarto e Morbidelli fechando o top 5. Já Quartararo seguia em sua prova de recuperação e ocupava a nona posição, em meio a uma perseguição contra Rins.

Na sequência, tivemos quedas de Takaaki Nakagami, Jorge Martín e Iker Lecuona, com o japonês da LCR Honda conseguindo voltar à pista, enquanto Álex Márquez abandonava com problemas mecânicos em sua moto.

No início da 15ª volta, Márquez mantinha Bagnaia em sua mira, enquanto Quartararo, em nono, se juntava ao pelotão que ia de Aleix Espargaró, quinto, até Marini, oitavo. Já Pol Espargaró e Oliveira mantinham uma briga própria pela última posição do pódio.

A dez voltas do fim, Quartararo já havia se livrado de Marini, Morbidelli e Rins, passando a ocupar a sexta posição, enquanto Bagnaia seguia dando tudo de si para segurar Márquez, fazendo inclusive a volta mais rápida com direito a recorde da pista. Do pelotão, restava apenas Aleix Espargaró para o francês da Yamaha, enquanto Pol e Oliveira se encontravam muito à frente, com quase 8s de vantagem.

Quartararo passou Aleix e assumiu a quinta posição a cinco voltas do fim. Nesse ponto, sua corrida de recuperação chegou ao fim, já que não teria performance para reduzir os 7s5 de vantagem que Pol e Oliveira tinham na frente, em sua luta particular pela terceira posição. Na frente, Bagnaia seguia perseguido por Márquez, abrindo 7s para Pol e Oliveira.

Mas tudo acabou a quatro voltas do fim. Bagnaia sofreu uma queda enquanto liderava, deixando o título no colo de Quartararo. Com outra queda, de Oliveira, o francês da Yamaha ainda subiu para a terceira posição.

No final, Marc Márquez venceu em Misano, sua segunda consecutiva e terceira na temporada. A Honda ainda garantiu uma dobradinha no pódio, com Pol Espargaró em segundo e Enea Bastianini completando o pódio após passar o campeão Fabio Quartararo na volta final. O francês foi quarto após uma excelente corrida de recuperação saindo de 15º.

Completaram os dez primeiros: Enea Bastianini, JohannZarco, Álex Rins, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Luca Marini e Valentino Rossi após sair em último.

A MotoGP tira uma semana de folga e retoma suas atividades entre 05 e 07 de novembro, com o GP do Algarve, a segunda passagem da categoria pelo circuito de Portimão em 2021. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

