Nesta sexta-feira, a MotoGP realizou os primeiros treinos livres para o GP da Indonésia, segunda etapa da temporada 2022. No combinado geral do dia em Mandalika, o atual campeão, Fabio Quartararo, foi o mais rápido em uma dobradinha da Yamaha, apesar de um problema técnico no começo do TL2, enquanto Marc Márquez foi apenas o 22º após uma nova queda.

Essa etapa marca o retorno da MotoGP à Indonésia pela primeira vez desde 1997, quando a categoria corria no circuito de Sentul. O grid já conhece o circuito de Mandalika, após uma passagem em fevereiro durante a pré-temporada, mas, desta vez, contaram com pneus diferentes da Michelin, devido às altas temperaturas.

Uma forte chuva caiu sobre o circuito a noite, mas com os primeiros treinos, já havia uma linha seca quando o grid da MotoGP saiu dos boxes. Com tempos de volta bem mais altos que os da pré-temporada, Miguel Oliveira foi o primeiro com um tempo cronometrado: 01min42s301.

Com a pista melhorando ao longo dos 45 minutos da sessão, foi Pol Espargaró quem terminou na frente, com 01min33s499, apenas 0s044 à frente de Miguel Oliveira com a KTM. Marc Márquez botou a outra Honda de fábrica em terceiro, à frente de Franco Morbidelli, enquanto Johann Zarco fechou o top 5 com a Ducati da Pramac.

Apesar de vários erros dos pilotos, o primeiro treino em Mandalika não teve nenhuma queda.

Confira o resultado final do TL1 para o GP da Indonésia de MotoGP:

Com mais duas sessões de treino livre da Moto2 e da Moto3 antes do TL2 da MotoGP, a pista ficou mais limpa no momento em que os pilotos saíram novamente dos boxes, permitindo que os tempos de volta caíssem consideravelmente.

De cara, Johann Zarco assumiu a ponta da tabela com 01min33s310, sendo mais rápido que o melhor tempo de Pol Espargaró no TL1.

Ao mesmo tempo, problemas para Quartararo e a moto da Yamaha, com uma saída na curva 5. Isso forçou o francês a perder cerca de 10 minutos da sessão, até voltar à garagem para pegar a segunda moto, saindo dos boxes com pneus macios para fazer voltas rápidas.

Com incertezas sobre a previsão do tempo para o sábado, uma sequência de voltas voadoras no fim da sessão deixaram a situação para a classificação mais ou menos formada caso a chuva chegue novamente a Mandalika.

No final, foi Quartararo quem terminou na frente com 01min31s608, apenas 0s030 à frente do companheiro de Yamaha Franco Morbidelli. Zarco colocou a Pramac Ducati em terceiro com seu companheiro, Jorge Martín, logo atrás. A montadora italiana colocou ainda mais uma moto no top 5, graças ao vencedor do GP do Catar, Enea Bastianini, que foi ao chão logo em seguida com sua Gresini.

Jack Miller foi o sexto, enquanto Aleix Espargaró, Brad Binder, Miguel Oliveira e Álex Rins fecharam o top 10. O hexacampeão Marc Márquez foi apenas o 22º no combinado do dia após uma queda rápida na curva 11 enquanto buscava uma volta rápida.

As atividades em Mandalika continuam ainda nesta sexta-feira. O terceiro treino livre está marcado para 23h50, enquanto o TL4 será às 03h25, logo antes da classificação, a partir das 04h05. A transmissão fica por conta da ESPN 4 (TL4 e classificação) e Star+ (todas as sessões).

Confira o resultado final do TL2 para o GP da Indonésia de MotoGP:

