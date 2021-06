MotoGP: Quartararo mantém liderança após etapa da Catalunha; veja

Apesar da punição sofrida no GP da Catalunha, em Barcelona, Fabio Quartararo segue na liderança da temporada 2021 da MotoGP. O piloto francês da Yamaha oficial de fábrica agora tem 115 pontos, tendo 14 unidades a mais que seu competidor mais próximo.

Trata-se do compatriota Johann Zarco, que soma 101 com a Pramac-Ducati. O terceiro é Jack Miller, australiano da Ducati. O time oficial da marca vermelha também tem Francesco Bagnaia, italiano, em quarto. O top 5 é fechado pelo atual campeão Joan Mir, espanhol da Suzuki. Veja:

Posição Chassi Pontos 1 Yamaha 143 25 25 25 16 16 25 11 - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 143 20 20 20 25 25 13 20 - - - - - - - - - - - - 3 KTM 83 3 8 11 5 11 20 25 - - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 82 13 13 16 11 - 16 13 - - - - - - - - - - - - 5 Honda 52 8 3 9 13 10 4 5 - - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 45 9 6 10 10 - 9 1 - - - - - - - - - - - -

