MotoGP: Quartararo mantém liderança e abre 32 pontos de diferença; confira classificação do Mundial após GP da Áustria

Carregar reprodutor de áudio

Depois de ver a diferença do campeonato cair para 21 pontos antes do início das férias de verão da MotoGP, o francês Fabio Quartararo conseguiu aumentar a vantagem em relação a ao espanhol Aleix Espargaró, após o GP da Áustria, realizado neste domingo no Red Bull Ring para 32 pontos.

Com a segunda colocação conquistada neste fim de semana, o francês da Yamaha chegou aos 200 pontos de forma redonda, enquanto o representante da Aprilia, chegou aos 168 por ter ficado em sexto no GP. Francesco Bagnaia fecha os três primeiros colocados com três representantes diferentes, já que o italiano corre pela Ducati.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Áustria:

Confira a situação do Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da Áustria:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 246 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 - - - - - - - - - 2 Yamaha 172 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - - - - - - - - - - 3 Aprilia 155 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 - - - - - - - - - 4 KTM 121 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 - - - - - - - - - 5 Suzuki 101 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 - - - - - - - - - 6 Honda 85 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 - - - - - - - - -

“Uma m...”: RICO PENTEADO vê NOVO MOTOR da F1 PIOR que atual e aponta INCOERÊNCIAS de novas regras

Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: