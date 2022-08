MotoGP: Bagnaia vence terceira seguida e Quartararo impede dobradinha da Ducati no GP da Áustria

Carregar reprodutor de áudio

Hat-trick de Francesco Bagnaia! O italiano da Ducati conquistou sua terceira vitória seguida na MotoGP ao vencer o GP da Áustria neste domingo (21), no Red Bull Ring, de forma consistente e tranquila, fazendo a equipe alcançar o sétimo triunfo da temporada - feito que não acontecia desde 2007.

Fabio Quartararo, líder do campeonato mundial e atual campeão, ficou com o segundo lugar, ao sair da quinta colocação no grid de largada, impedindo uma dobradinha da Ducati, já que o australiano Jack Miller completou o pódio. Com os resultados, o francês Quartararo abriu 32 pontos de diferença para o vice-líder, Aleix Espargaró, sexto colocado na corrida.

A corrida

Logo na largada, Francesco Bagnaia conseguiu pular para a liderança tirando Enea Bastianini de lá. O pole position não teve vida fácil na corrida, ainda na quinta volta, o italiano da Gresini Racing passou direto no setor dois, foi parar na brita e acabou abandonando o GP pouco tempo depois.

Ainda na primeira volta, Joan Mir caiu sozinho, o piloto perdeu a traseira, foi jogado para o alto e precisou abandonar. Depois disso, a corrida ficou morna e alguns eventos esporádicos foram acontecendo. Com 12 voltas completadas, Bagnaia e Jack Miller garantiam a dobradinha para a Ducati, que administrava as posições sem serem ameaçadas de forma contundente.

Contudo, na volta 17, o líder Fabio Quartararo se aproveitou do erro de Jorge Martin e assumiu a terceira colocação colocando fogo no stint final da corrida, uma vez que estava indo para disputa com dois adversário diretos no campeonato.

E como previsto, o atual campeão mundial conseguiu chegar no segundo colocado, Jack Miller e assumiu a posição em uma ultrapassagem brilhante e completamente inesperada, colocando ainda mais pressão sobre a Ducati de Bagnaia à frente.

A um 1.2s do líder da corrida, Quartararo tentava se aproximar de Bagnaia que fazia uma corrida impecável, sem ser ameaçado em momento algum, mas não foi possível por ser a última volta e a Ducati apresentar um melhor desempenho, principalmente nas retas, em relação à Yamaha.

Mas a volta final ficou marcada pelo erro de Jorge Martin. Com pneus mais conservados que Jack Miller, o espanhol voltava à terceira posição que tinha conquistado no começo do GP, porém, na curva um, Martin errou e caiu, indo para a décima posição.

