O espanhol da Suzuki, Joan Mir sofreu uma ruptura no tendão do pé direito neste domingo (21) após um acidente durante o GP da Áustria de MotoGP, no Red Bull Ring.

Mir que era o oitavo colocado do grid, ainda na primeira volta da corrida, perdeu a traseira da moto, foi arremessado e caiu na brita no setor 2. Logo após a bandeira quadriculada ser agitada, o piloto foi até as redes sociais da equipe e contou o que tinha acontecido.

"Tive uma queda muito grande na curva 4. Perdi a traseira. Poderia ter sido muito pior, então me sinto com sorte. As verificações iniciais mostram alguns fragmentos ósseos e fraturas no meu tornozelo. Amanhã vou fazer mais exames e uma ressonância magnética."

Contudo, não foi preciso muito tempo para que a lesão fosse confirmada. Também pelas redes sociais, o perfil oficial da MotoGP confirmou que o espanhol passou por uma tomografia computadorizada que constatou uma ruptura no ligamento do pé direito, declarando Mir inapto.

O GP da Áustria deste fim de semana foi vencido por Francesco Bagnaia, com o líder Fabio Quartararo na segunda colocação e o australiano da Ducati, Jack Miller fechou o pódio. A categoria faz uma pausa de quinze dias e só retorna no primeiro fim de semana de setembro com o GP de San Marino, no dia 4.

