Depois de Fabio Quartararo conquistar a pole position para o GP de Aragón da MotoGP em meio a dores devido a uma forte queda no TL3 do sábado, o francês da Petronas não conseguiu manter o bom ritmo do fim de semana e em uma prova muito movimentada, Álex Rins escalou o pelotão, segurou Álex Márquez no final e deu à Suzuki a primeira vitória em 2020.

No treino do sábado, Quartararo conseguiu superar as dores no quadril, que o fizeram andar de muletas pelo paddock, para conquistar sua décima pole na MotoGP e criar uma situação boa para aumentar sua liderança no Mundial.

Com o teste positivo de Covid-19, Valentino Rossi não participou do final de semana e a Yamaha não colocou nenhum piloto em seu lugar, com Maverick Viñales sendo o único representante da equipe oficial. E a ausência de Rossi criou uma situação que não acontecia desde 1999 na categoria rainha do Mundial: o grid não contava com nenhum piloto campeão da MotoGP.

Na largada, Viñales subiu para a ponta e conseguiu abrir uma pequena vantagem para Quartararo, que passou a sofrer ataques de Franco Morbidelli. Enquanto isso, as Suzukis se deram bem, com Rins e Mir subindo para quarto e quinto, respectivamente. Já Dovizioso fez uma boa primeira volta, subindo para nono após largar em 13º.

Com três voltas de 23, Viñales já abria meio segundo para Quartararo, enquanto Rins pulou para terceiro a frente de Morbidelli. Mais atrás, Mir se livrava dos ataques de Miller para se manter em quinto, enquanto Dovizioso protagonizava uma boa luta contra Márquez pela oitava posição.

Foram necessários poucos giros para Álex Rins superar o francês da Petronas, e menos de uma volta para colar em Viñales, que havia aberto oito décimos na ponta. Na volta nove, o piloto da Suzuki pulou para a ponta.

Morbidelli e Quartararo disputavam o terceiro lugar mais atrás, com Joan Mir tentando chegar nessa briga. E nesse momento o espanhol da Suzuki brilhou: quando os pilotos da Petronas dividiram a curva, Mir aproveitou o espaço fazendo uma ultrapassagem dupla, pulando direto para a terceira posição.

Pouco atrás, Álex Márquez seguia com a boa fase, passando Nakagami e Miller para assumir a sexta posição. Já na décima volta, o piloto da Honda havia escalado mais duas posições, chegando a quarto após passar Quartararo e Morbidelli.

Na frente, Rins abria uma vantagem de seis décimos para Viñales na volta 13 de 23, enquanto Mir seguia o espanhol da Yamaha de perto, tendo Márquez em seu calcanhar, com o piloto da Honda correndo atrás de seu segundo pódio consecutivo. Mas um erro de Viñales o jogou para quarto logo na sequência.

Enquanto isso, Dovizioso seguia em oitavo, correndo atrás de Miller para buscar mais pontos. Já Quartararo não apresentava bom rendimento em sua moto, caindo para a 14ª posição.

A cinco voltas do fim, Mir e Márquez reduziam a vantagem que Rins tinha na ponta, enquanto abriam uma boa diferença para Viñales em quarto, com mais de dois segundos. Já Quartararo seguia sofrendo com a estratégia de pneus, caindo para fora da zona de pontuação, ocupando a 17ª posição.

Na volta 19, Márquez aproveitou de um erro de Mir na curva para assumir a segunda posição, começando a diminuir a diferença para Rins, que começou a volta em seis décimos, terminando em 0s160.

No final, Álex Rins conseguiu segurar as investidas de Álex Márquez e deu à Suzuki a primeira vitória na temporada 2020, com Joan Mir completando o pódio e assumindo a liderança do Mundial, aproveitando que Fabio Quartararo terminou fora da zona de pontos. Completaram o Top 10: Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Johann Zarco e Jack Miller.

Com isso, Mir entra para a história como o primeiro piloto da Suzuki a liderar o Mundial desde Kenny Roberts em 2000, quando a categoria rainha ainda era a 500cc.

A MotoGP volta à pista já na próxima semana, ainda no circuito de Aragón, para o GP de Teruel, 11ª etapa da temporada 2020 de um total de 14. Após a passagem por Aragón, restarão duas provas em Valência e o final do campeonato em Portimão.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

VÍDEO: As 5 maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?