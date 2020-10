Mir: "Ser líder da MotoGP agora não serve de nada"

A primeira vitória na MotoGP segue escapando de Joan Mir que, no GP de Aragón deste domingo, passou a impressão no começo de que teria condições de lutar pela vitória. Apesar de terminar em terceiro, o espanhol da Suzuki sai como o novo líder do Mundial, mas reconhece que isso não vale nada no momento.

"Estou muito feliz, mas a vitória estava tão próxima, me sentia bem com a moto. Na metade da prova, me sentia o mais rápido do grid. Tentei guardar pneus para dar o melhor no final, mas tive um problema com a traseira da moto, ficou difícil de fazer curvas à esquerda. Por isso estou decepcionado".

Ao que parece, a Suzuki teve um superaquecimento no lado esquerdo do pneu traseiro.

"Estar atrás de outros pilotos com o pneu mais macio não me beneficiou. Falhamos na parte onde somos mais fortes. Estou decepcionado por isso mas feliz com o pódio".

"A decisão do pneu foi acertada, mas a temperatura na hora da prova foi a mais alta do fim de semana inteiro. Não tínhamos como colocar o pneu médio porque não andamos muito com ele por causa do frio".

"Se estivesse na frente nas voltas finais, como Álex, não teria esse problema".

No meio da prova, quando estava no pódio e Quartararo fora da zona de pontos, o espanhol se tornou o líder virtual do Mundial, algo que se concretizou depois, mas Mir não quer saber disso.

"Não me informaram e nem sabia da situação de Fabio ou de Maverick. Estava focado em vencer. Hoje era possível vencer e não consegui. Estou feliz, mas decepcionado ao mesmo tempo".

Mesmo decepcionado, Mir é o novo líder do Mundial a quatro provas do fim com seis pontos a frente de Quartararo e 12 de Viñales.

"É bom ser líder do Mundial, mas o que vale é a última prova. Hoje, isso não serve de nada. Agora, estando bem a frente, é mais difícil ir para trás, mas tudo pode mudar. O importante é conquistar mais pontos que nossos rivais".

Mir segue em busca de sua primeira vitória no ano e na MotoGP, e vê a prova da semana que vem como uma nova oportunidade.

"Tiramos muita informação desta prova. Os dois pilotos foram rápidos e isso nos dá uma vantagem para a próxima corrida".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

VÍDEO: As 5 maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?