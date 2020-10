A MotoGP está no circuito espanhol de Aragón para mais uma rodada dupla na temporada 2020. Na prova deste fim de semana, o GP de Aragón, a Yamaha começou dominando o fim de semana e seguiu na frente no treino classificatório, com Fabio Quartararo superando as dores de uma queda no TL3 para ficar com a pole.

Após problemas na sexta-feira, a MotoGP optou por adiar todas as demais sessões do fim de semana. O motivo foi a baixa temperatura de pista registrada no começo da manhã, criando uma situação insegura para os pilotos, com problemas de aquecimento de pneus. Com isso, a classificação deste sábado foi adiada em 40 minutos, começando às 9h50 em vez de 9h10 e a corrida do domingo passou de 9h para 10h, todos no horário de Brasília.

Se na sexta a Yamaha dominou os treinos livres, fazendo dois Top 3, a situação no começo do sábado foi um pouco diferente. A montadora japonesa continuou na ponta, agora com Franco Morbidelli, marcando 01min47s859, mas Cal Crutchlow e Pol Espargaró completaram as primeiras posições, apesar de estarem quase meio segundo atrás.

Vale lembrar que Valentino Rossi não corre neste fim de semana após testar positivo para Covid-19. E segundo a Yamaha, mesmo que o Doutor não esteja liberado para correr no GP de Teruel, segunda prova no circuito de Aragón na semana que vem, ele não deve ser substituído, assim como neste GP.

E o líder da temporada, Fabio Quartararo, sofreu um grande susto no TL3. O francês sofreu uma forte queda, a segunda no final de semana, e foi encaminhado para o centro médico para avaliações. O piloto da Petronas foi liberado pela junta médica, mas foi visto circulando pelo paddock de muletas.

No TL4, Morbidelli seguiu na ponta, com 01min48s551, mas viu outros pilotos e montadoras completando o Top 3: Álex Márquez foi o segundo com a Honda, enquanto o vice-líder Joan Mir terminou em terceiro com a Suzuki.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 12 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Miguel Oliveira, Brad Binder e Iker Lecuona com a KTM, todas as seis Ducatis do grid, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Tito Rabat, Stefan Bradl com a Honda e Bradley Smith da Aprilia.

No final da primeira parte do treino, as Ducatis conseguiram se recuperar, conquistando as duas vagas no Q2. Danilo Petrucci terminou na frente, com 01min47s605, enquanto Jack Miller pegou a segunda vaga, com 01min47s737. Terceiro colocado no Mundial, Dovizioso foi o terceiro no Q1, perdendo a vaga por apenas 0s015.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 21º: Andrea Dovizioso, Brad Binder, Iker Lecuona, Johann Zarco, Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira, Bradley Smith, Tito Rabat e Stefan Bradl.

Q2

Petrucci e Miller garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Maverick Viñales, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo da Yamaha, Álex Márquez, Takaaki Nakagami e Cal Crutchlow da Honda, Pol Espargaró da KTM, Joan Mir e Álex Rins da Suzuki e Aleix Espargaró, da Aprilia.

O Q2 começou com dois destaques entre os participantes: enquanto Álex Márquez garantiu sua primeira participação na disputa pela pole position, os olhos estavam voltados para Fabio Quartararo, tentando entender o quanto o acidente do TL3 poderia afetar sua performance.

No final, a pole ficou com Fabio Quartararo, ao marcar 01min47s076. Ao seu lado, na primeira fila, Maverick Viñales e Cal Crutchlow. Completam o Top 12, Franco Morbidelli, Jack Miller, Joan Mir, Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci, Aleix Espargaró, Álex Rins, Álex Márquez e Pol Espargaró.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP de Aragón, 10ª das 14 etapas da temporada 2020 e a primeira das duas corridas no circuito espanhol Devido aos problemas de aquecimento da pista, a prova foi jogada para as 10h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports.

