MotoGP: Rivais de Márquez "já esperavam" retorno forte em Portugal

Os rivais de Marc Márquez na MotoGP elogiaram o retorno do espanhol neste final de semana, no GP de Portugal, após nove meses longe, admitindo que "já esperavam" que ele teria uma forte performance de cara com a Honda.

O hexacampeão largou em sexto e terminou em sétimo em sua primeira corrida desde julho do ano passado, tendo sofrido uma fratura no braço, precisando de três cirurgias para correção.

Márquez chorou ao voltar à garagem da Honda após a corrida, admitindo que havia "explodido" de emoção, tendo sonhado com o momento da volta por tanto tempo.

Falando após a corrida, o vencedor e novo líder Fabio Quartararo disse que não ficou surpreso ao ver Márquez tão forte já em seu retorno.

"Eu já esperava isso. Ele terminou a cerca de dez segundos do líder, mas não havia feito ainda 25 voltas em sequência [em Portimão]. Essa pista é, para mim, a mais física do calendário. Então ele já sabe qual é a sensação de fazer uma corrida completa em uma pista difícil".

"Agora ele voltará a uma pista que conhece muito bem, Jerez. Então, para mim, é o resultado que esperava e na classificação ele impressionou. Ele está de volta".

O atual campeão, Joan Mír, ecoou os comentários do francês da Yamaha, acrescentando: "Eu também esperava um resultado do tipo de Marc. A verdade é que ele aparenta estar próximo dos 100% e conseguiu um retorno forte".

"A verdade é que ele foi muito, muito forte no fim de semana. Foi o primeiro teste que ele teve com a Honda e, certamente, não é a mesma Honda que ele deixou. Isso torna tudo mais difícil, ainda mais quando você não está 100%".

"Ele e a equipe fizeram um ótimo trabalho, e ele conseguiu terminar com a Honda".

Francesco Bagnaia, da Ducati, notou que Márquez não teria voltado se não soubesse que seria competitivo e certamente "estará na frente" no GP da Espanha.

"Eu já esperava um retorno desses. E após um final de semana desses, sendo terceiro na primeira sessão, sexto na segunda, sexto no grid. Então estava pensando que ele lutaria pelo top 10 e terminou em sétimo".

"Sabia que ele seria capaz de um resultado desse tipo. Acho também que ele não teria voltado se não estivesse 100% e, fisicamente, ele está bem".

"Certamente, andar com uma modo é fisicamente diferente, e é difícil andar por 25 voltas. Mas ele fez o que estava esperando e certamente ele estará na frente em Jerez".

