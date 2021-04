Maverick Viñales entrou em cena nesta segunda-feira (19) em um debate entre fãs em sua conta no Twitter, garantindo que "Não vou sair daqui até ganhar". Em seguida, o piloto da Yamaha desativou sua conta na rede social.

Viñales terminou o GP de Portugal da MotoGP um tanto quanto nervoso. O piloto da Yamaha cruzou a linha de chegada em décimo primeiro depois de uma corrida muito difícil, na qual teve de largar da quarta fila do grid.

A raiz da raiva veio de uma volta cancelada durante o Q2 , supostamente por ultrapassar os limites da pista, uma curva rápida que o teria permitido largar da primeira fila e aumentar suas chances de terminar no pódio.

Nas imagens que circularam na internet, percebe-se que, se ultrapassasse o limite da pista, teria sido em alguns milímetros. No entanto, este ano a categoria implementou um sistema eletrônico que determina se um piloto excedeu ou não os limites.

A polêmica surgiu no domingo, quando o engenheiro de pista do espanhol, Esteban García, garantiu, quando estava no grid de largada, que o sistema eletrônico não havia disparado e que foi um comissário quem, a olho, tomou a decisão.

De acordo com informações do Motorsport.com, a decisão de cancelar a volta de Maverick foi resultado de um aviso do sistema eletrônico.

Como resultado, uma rádio transmitiu na noite de domingo que Maverick havia ameaçado a Dorna Sports, promotora do Mundial, a sair do campeonato, o que tem gerado polêmica entre os fãs nas redes sociais.

O próprio Viñales entrou na discussão para deixar claro que não vai a lugar nenhum.

“Inventaram coisas, reclamar à Dorna sendo que todos temos de lhes agradecer pelo grande campeonato que fazem. Que vou aposentar? Hahahaha, não vou sair daqui até ganhar. E sem desculpas, digo a verdade sempre ”, o piloto disse em uma discussão do Twitter.

“Mas se você pensa que eu sou uma pessoa desaparecida, perfeito! E se alguém merece minha moto que a leve, eu não tenho nenhum problema, eu sei para onde vou", continuou.

“E se alguém quiser me criticar, deve me deletar da conta do Twitter, senão eu deleto minha conta, não tenho o hábito de fazer isso. Agradeço a todos aqueles que me apoiam. Um abraço!"

Em seguida, Viñales desativou sua conta no Twitter, criada em 2010 e que atingiu 370.467 seguidores.

