Nesta quarta (15), a MotoGP começou as atividades oficiais da temporada 2020, com duas sessões de treinos livres com os pilotos antes dos treinos para o GP da Espanha em Jerez. Com a volta do mundial, Valentino Rossi e seu futuro na categoria voltaram ao centro das atenções. E o italiano já está quase cravando sua permanência por pelo menos mais um ano.

Após as sessões de treinos livres desta quarta, tendo terminado em terceiro na parte da manhã, atrás de Marc Márquez e Álex Rins, Rossi deu mais um passo adiante no anúncio de sua permanência no mundial.

"Estou negociando com a Petronas. Ainda não assinei nada, mas tenho 99,9% de certeza que estarei aqui no próximo ano", disse Rossi à Sky Itália.

A declaração do Doutor corrobora com informações que circulavam nas últimas semanas de que a negociação do piloto com a Petronas haviam avançado consideravelmente e que um acordo estava próximo de ser assinado.

A situação de Rossi começou ainda no início do ano, quando a Yamaha anunciou a dupla de pilotos da equipe oficial de 2021, que será formada por Maverick Viñales e Fabio Quartararo, com o francês ocupando a vaga do multicampeão.

Para Rossi, que já tem 41 anos, haviam sobrado duas opções: correr pela equipe satélite da Yamaha, a Petronas SRT, tendo todo o apoio da fábrica e uma M1 de ponta, ou a aposentadoria. Nos planos originais, o italiano estava decidido a esperar sete corridas até bater o martelo para decidir se ainda era competitivo ou não. Porém, a pandemia o forçou a revisar seu processo.

Antes da MotoGP anunciar a volta em Jerez, Rossi já admitia a possibilidade de ter que tomar uma decisão antes mesmo de correr em 2020 e vinha dando pistas que gostaria de ficar, mas não para ser apenas mais um no grid.

