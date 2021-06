Neste sábado, a MotoGP retornou à "Catedral da Velocidade" em Assen, para definir o grid de largada para o GP da Holanda, última etapa antes da pausa de verão da categoria. E a pole position ficou com Maverick Viñales, que bateu seu companheiro de Yamaha Fabio Quartararo nos minutos finais, enquanto Marc Márquez sofreu nova queda e sairá apenas na 20ª posição.

Após um final de semana para esquecer na Alemanha, Maverick Viñales vem respondendo até aqui, liderando os três primeiros treinos livres na Holanda, com a Yamaha colocando seus três pilotos titulares direto no Q2, já que Franco Morbidelli está fora da etapa devido a uma cirurgia no joelho.

Mas no TL4, Fabio Quartararo respondeu o companheiro de equipe, liderando com uma volta voadora. O francês ainda pode se aproveitar do fato de que dois de seus principais rivais na luta pelo título, Johann Zarco e Francesco Bagnaia, caíram no Q1, junto de Marc Márquez.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 12 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Johann Zarco, Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Danilo Petrucci, Marc Márquez, Brad Binder, Álex Márquez, Iker Lecuona, Lorenzo Savadori, Luca Marini, Enea Bastianini e Garrett Gerloff, que substitui Morbidelli na Petronas SRT neste fim de semana.

A segundos do fim, quando tentava fazer uma volta melhor em busca das vagas no Q2, Márquez sofreu uma queda na curva nove, colocando um fim à sua investida.

Em um final muito movimentado da primeira parte do treino, o vice-líder do Mundial, Johann Zarco ficou com a ponta ao marcar 01min32s541 após o fim da regressiva. Em segundo, ficou Francesco Bagnaia, com 01min32s657.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 22º: Iker Lecuona, Jorge Martín, Lorenzo Savadori, Álex Márquez, Luca Marini, Danilo Petrucci, Enea Bastianini, Marc Márquez, Brad Binder e Garrett Gerloff.

Q2

Johann Zarco e Francesco Bagnaia garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Joan Mir, Álex Rins, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Valentino Rossi e Jack Miller.

No final, a pole position ficou com Maverick Viñales, marcando 01min31s814, com direito a recorde da pista. Essa é a primeira pole do espanhol no ano, em um momento importante, quando busca se recuperar após um final de semana ruim no Sachsenring.

Líder e quarto colocados no Mundial, Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia completam a primeira fila. Fecham o top 12: Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Álex Rins, que caiu nos segundos finais do Q2, Jack Miller, Aleix Espargaró, Joan Mir, Pol Espargaró e Valentino Rossi.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da Holanda, 9ª etapa da temporada 2021. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Assen.

