O vice-campeão mundial da MotoGP Franco Morbidelli passou por problemas na última terça-feira enquanto treinava na moto de Valentino Rossi. O italiano teve um acidente e contundiu joelho esquerdo, o que o levou a perder a etapa de Assen, disputada neste fim de semana.

Aproveitando a pausa de verão que virá logo após a prova da Holanda, o piloto para fazer a cirurgia necessária com o médico Maurilio Marcacci e sua equipe na manhã desta sexta-feira (25), e na Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo, em Bolonha. A operação foi realizada com sucesso e durou uma hora.

No comunicado divulgado pela equipe Petronas Yamaha SRT, foi informado que o piloto ítalo-brasileiro permanecerá no hospital sob observação até domingo e, após receber alta, poderá iniciar o processo de recuperação, que inclui uma reabilitação de oito semanas.

A próxima etapa da MotoGP está marcada para daqui a seis semanas na Áustria. Por isso, Morbidelli é dúvida devido aos prazos que foram anunciados desde a cirurgia.

Caso ele não volte a tempo e Petronas decida trocá-lo, terão que encontrar um novo piloto, já que Garrett Gerloff, que o substitui em Assen, não estará disponível pois se ocupará com o Mundial de Superbike na República Tcheca.

Nesse caso, as opções seriam praticamente limitadas ao piloto de testes, Cal Crutchlow. O britânico até preparou um macaco com a publicidade da Petronas. Ele já rejeitou a possibilidade de correr em Assen porque não faria sentido correr com a moto de 2019 quando está desenvolvendo a de 2022, mas se não houver mais opções, terá que ir.

“Depois de mais um acidente doloroso no joelho esquerdo, tomei a decisão, juntamente à Petronas e a academia VR46, de resolver este problema que arrasto há muito tempo. Fiz uma cirurgia esta manhã apenas com uma ideia em mente: voltar à boa forma o mais rápido possível e estar 100%", comentou Morbidelli.

“Quero agradecer ao Dr. Maurilio Marcacci e sua equipe pelo trabalho. Estou ansioso para começar meu processo de recuperação. Vou sentir falta da equipe, da minha moto e de todos os fãs durante este período, mas quero logo voltar aos circuitos. Curtam as corridas. Obrigado por todas as mensagens de apoio e até breve", concluiu.

