Toda a comunidade da MotoGP, desde a organização até as equipes, está observando com muita atenção uma eventual aposentadoria de Valentino Rossi, para observar qual o impacto tanto pra categoria quanto pra Yamaha.

Desde que voltou para a fabricante japonesa em 2013, após duas temporadas desastrosas na Ducati, o peso da comunicação e do marketing foi monopolizado pelo italiano. Ter Rossi é um privilégio muito importante para qualquer equipe.

O impacto do #46 é muito maior do que qualquer um de seus rivais. Embora isso pudesse ser percebido com mais clareza quando sua cor amarela predominando as arquibancadas da maioria do circuito, seus índices de popularidade ainda estão bem acima dos demais pilotos. Para facilitar: seu perfil no Instagram tem 10,5 milhões de seguidores, quase o dobro do de Marc Márquez (5,5 milhões), o segundo do ranking. No Twitter, mais de 5,5 pessoas seguem o italiano, para os 2,5 milhões que estão seguindo o formiga-atômica.

Além desses valores nas redes sociais, o nome Rossi é e será para sempre referência no mundo das duas rodas, basicamente porque ele é o grande responsável pela globalização de uma categoria que até sua chegada só chamava a atenção de um público muito específico.

Como é lógico, na Dorna, promotora do Mundial, existe a preocupação de ver como os fãs vão reagir à ausência daquele que há mais de duas décadas é o seu principal embaixador. Na Yamaha, mais do que expectativa, existe um misto de resignação e frustração pela possível perda de Rossi como embaixador da marca, algo que parecia impossível há poucos meses. Para entender até que ponto a fábrica de Iwata pode ter errado em sua estratégia, é necessário analisar os movimentos do mercado, tanto nas equipes de fábrica como nas equipes satélites em 2020 e 2021.

Desde o início, o heptacampeão mundial da MotoGP não sentiu nada bem como a troca envolvendo Fabio Quartararo foi tratada. A sucessão de eventos que moldou a formação inicial das duas equipes que competem com as motos da Yamaha foi detalhada a seguir.

Antes do final de 2019, foi o ”El Diablo” quem assinou sua passagem da equipe satélite para a principal, mudança essa que só se concretizou neste ano. Dias depois, foi Maverick Viñales, que usou como moeda de negociação uma oferta muito robusta da Ducati, e assim conseguiu a extensão contratual com a equipe nipônica. Nesse caso, Viñales mudou de planos e negociou diretamente com a base da empresa, no Japão, uma valiosa prorrogação do contrato, que agora expira no final de 2022. Com essas movimentações, Rossi não teve outra opção a não ser chamar a Sepang Racing Team (SRT), embora seu acordo para 2021 o vincule diretamente à Yamaha e com o melhor material disponível.

Para alguém como ele, habituado a ser sempre o dono do seu futuro, estar à mercê das decisões da Yamaha com pouco espaço de manobra não era algo que o confortasse minimamente.

Apesar do desconforto, a relação próxima entre a VR46 e a Yamaha, fornecedora das motos de teste para a academia de pilotos da Rossi, se sustenta até o fim deste ano e não parece fácil de continuar.

Nesta última quinta-feira foi anunciado o acordo entre VR46 e Ducati para a nova equipa no grid da MotoGP, no próximo ano. É uma aliança de três anos (2022-2024), que contempla uma Desmosedici 2022 para Luca Marini e, no papel, uma 2021 para Marco Bezzecchi, embora isso possa mudar após o 'convite' do patrocinador a Valentino para se manter ativo. Além disso, o objetivo da marca italiana é fechar um contrato para cobrir também as necessidades da academia VR46. No momento, apenas com modelos esportivos serão fornecidos, já que a Ducati não possui, por enquanto, motos para o Off Road. Essa coalizão pode deixar a Yamaha fora da jogada. E ainda mais importante, tirar de Rossi qualquer obrigação com a equipe japonesa no que diz respeito a seu imagem.

Percebendo as implicações comerciais que isso poderia ter, a Yamaha tentou voltar atrás em suas conversas com a SRT há alguns meses para renovar. E não só isso, mas ela tentou seduzir VR46. Rossi, no entanto, não concordou e assinou com a Ducati.

“Na Yamaha eles não estão muito confortáveis ​​e é normal que seja assim. Por um lado, quase certamente vão perder Valentino como imagem, não conseguiram chegar a um acordo com a VR46 para o fornecimento das motos e, além disso, com todo o processo de negociação incomodaram a Petronas ”, frisou uma voz ao Motorsport.com que está ciente de todas essas conversas, porque faz parte delas.

A SRT parece usada pela Yamaha, mas após a enésima recusa da Suzuki em colocar mais duas motos no grid, os dirigentes da equipe acreditam que a opção que garante mais estabilidade e resultados é continuar com a M1. A renovação também será divulgada em breve.

O ressentimento, em qualquer caso, é evidente e mais do que justificado, principalmente se olharmos para dois fatos irrefutáveis. Em primeiro lugar, a Yamaha lidera o Mundial com Fábio Quartararo, que na sua época (2019) foi uma aposta da Petronas. E, como se não bastasse, a equipe da Malásia não teve outra escolha a não ser abrir espaço para Rossi diante das demandas do fornecedor, apesar de reconhecer publicamente que o perfil do italiano não condizia com a filosofia de seu projeto. Engolir tudo isso e depois descobrir que seu parceiro quer “levar” suas motos para oferecê-las para outra equipe (VR46) mais barata, é algo que deixaria qualquer um irritado.

Veja imagens das 89 vitórias de Valentino Rossi nas 500cc / MotoGP

1. Gran Premio de Gran Bretaña 2000 1 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2. Gran Premio de Río 2000 2 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3. Gran Premio de Japón 2001 3 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4. Gran Premio de Sudáfrica 2001 4 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5. Gran Premio de España 2001 5 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6. Gran Premio de Catalunya 2001 6 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7. Gran Premio de Gran Bretaña 2001 7 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8. Gran Premio de la República Checa 2001 8 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9. Gran Premio de Portugal 2001 9 / 89 Foto de: Marlboro Yamaha Team 10. Gran Premio del Pacífico 2001 10 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11. Gran Premio de Australia 2001 11 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12. Gran Premio de Malasia 2001 12 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13. Gran Premio de Río 2001 13 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14. Gran Premio de Japón 2001 14 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15. Gran Premio de España 2002 15 / 89 Foto de: Richard Sloop 16. Gran Premio de Francia 2002 16 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17. Gran Premio de Italia 2002 17 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18. Gran Premio de Catalunya 2002 18 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19. Gran Premio de Holanda 2002 19 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 20. Gran Premio de Gran Bretaña 2002 20 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 21. Gran Premio de Alemania 2002 21 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 22. Gran Premio de Portugal 2002 22 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 23. Gran Premio de Río 2002 23 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 24. Gran Premio de Australia 2002 24 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 25. Gran Premio de Japón 2003 25 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 26. Gran Premio de España 2003 26 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 27. Gran Premio de Italia 2003 27 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 28. Gran Premio de la República Checa 2003 28 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 29. Gran Premio de Portugal 2003 29 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 30. Gran Premio de Río 2003 30 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 31. Gran Premio de Malasia 2003 31 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 32. Gran Premio de Australia 2003 32 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 33. Gran Premio de Valencia 2003 33 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 34. Gran Premio de Sudáfrica 2004 34 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 35. Valentino Gran Premio de Italia 2004 35 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 36. Gran Premio de Catalunya 2004 36 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 37. Gran Premio de Holanda 2004 37 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 38. Gran Premio de Gran Bretaña 2004 38 / 89 Foto de: Fabrice Crosnier 39. Gran Premio de Portugal 2004 39 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 40. Gran Premio de Malasia 2004 40 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 41. Gran Premio de Australia 2004 41 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 42. Gran Premio de Valencia 2004 42 / 89 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 43. Gran Premio de España 2005 43 / 89 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 44. Gran Premio de China 2005 44 / 89 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 45. Gran Premio de Francia 2005 45 / 89 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 46. Gran Premio de Italia 2005 46 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47. Gran Premio de Catalunya 2005 47 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 48. Gran Premio de Holanda 2005 48 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 49. Gran Premio de Gran Bretaña 2005 49 / 89 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 50. Gran Premio de Alemania 2005 50 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 51. Gran Premio de la República Checa 2005 51 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 52. Gran Premio de Qatar 2005 52 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 53. Gran Premio de Australia 2005 53 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 54. Gran Premio de Qatar 2006 54 / 89 Foto de: Camel Media Service 55. Gran Premio de Italia 2006 55 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 56. Gran Premio de Catalunya 2006 56 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 57. Gran Premio de Alemania 2006 57 / 89 Foto de: Team Gresini 58. Gran Premio de Malasia 2006 58 / 89 Foto de: Camel Media Service 59. Gran Premio de España 2007 59 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 60. Gran Premio de Italia 2007 60 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 61. Gran Premio de Holanda 2007 61 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 62. Gran Premio de Portugal 2007 62 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 63. Gran Premio de China 2008 63 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 64. Gran Premio de Francia 2008 64 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 65. Gran Premio de Catalunya 2008 65 / 89 Foto de: Bridgestone Corporation 66. Gran Premio de Estados Unidos 2008 66 / 89 Foto de: Bridgestone Corporation 67. Gran Premio de la República Checa 2008 67 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 68. Gran Premio de San Marino 2008 68 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 69. Gran Premio de Indianápolis 2008 69 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 70. Gran Premio Japón 2008 70 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 71. Gran Premio de Malasia 2008 71 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 72. Gran Premio de España 2009 72 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 73. Gran Premio de Catalunya 2009 73 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 74. Gran Premio de Holanda 2009 74 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 75. Gran Premio de Alemania 2009 75 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 76. Gran Premio de la República Checa 2009 76 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 77. Gran Premio de San Marino 2009 77 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 78. Gran Premio de Qatar 2010 78 / 89 Foto de: Yamaha Motor Racing 79. Gran Premio de Malasia 2010 79 / 89 Foto de: Bridgestone Corporation 80. Gran Premio de Holanda 2013 80 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 81. Gran Premio de San Marino 2014 81 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 82. Gran Premio de Australia 2014 82 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 83. Gran Premio de Qatar 2015 83 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 84. Gran Premio de Argentina 2015 84 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 85. Gran Premio de Holanda 2015 85 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 86. Gran Premio de Gran Bretaña 2015 86 / 89 Foto de: Yamaha MotoGP 87. Gran Premio de España 2016 87 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 88. Gran Premio de Catalunya 2016 88 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 89. Gran Premio de Holanda 2017 89 / 89 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

F1 2021: Treinos agitados para GP da Estíria, com VERSTAPPEN à frente; veja análise | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.