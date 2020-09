MotoGP: Viñales brilha no final e conquista pole para GP de San Marino

Maverick Viñales é o grande nome da MotoGP neste sábado em Misano, palco do GP de San Marino neste fim de semana. O piloto da Yamaha oficial cravou 1min31s411 durante o Q2, desbancando Franco Morbidelli, da equipe satélite da marca japonesa.

O líder do campeonato, Fabio Quartararo, foi o terceiro colocado, fechando a primeira fila. Valentino Rossi será o quarto no grid, configurando o 1-2-3-4 da Yamaha no grid.

O Treino

No Q1, Pol Espargaró (1min32s064) e Miguel Oliveira (+0s148) foram os mais rápidos e se garantiram no Q2.

O espanhol da KTM começou o Q2 caindo na curva 15, enquanto Viñales iniciava a parte decisiva da sessão na frente, com 1min32s130.

Rossi até chegou a ficar à frente (1min37s877), mas Quartararo acabou com a festa do italiano, cravando 1min31s791, antes de ser superado por Viñales por quatro milésimos (1min31s787).

Após breve parada nos boxes, os pilotos vieram com tudo para a decisão. Morbidelli chegou a superar Viñales, mas o espanhol deu o troco com 1min31s411.

Morbidelli ficou mesmo em segundo, seguido de Quartararo fechando a primeira fila. Rossi largará em quarto.

A largada para o GP de San Marino da MotoGP acontece neste domingo, às 9h, horário de Brasília.

Grid de largada

SEXTA-LIVRE: Mercedes domina F1 em Mugello e Racing Point rebate Pérez após contratação de Vettel

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?