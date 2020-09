Aos 41 anos de idade, Valentino Rossi largará na quarta colocação do grid em Misano na corrida deste domingo da MotoGP. O piloto, inclusive, foi destaque por uma brincadeira no desenho de seu capacete para o GP de San Marino: o multicampeão da categoria fez uma alusão ao Viagra.

Rossi explicou como surgiu a ideia para a brincadeira em seu casco. “É para rir. Foi uma boa ideia, porque quando pensamos nisso, achamos que era diferente em relação aos outros anos, pois são duas corridas seguidas”.

Os capacetes de Rossi são desenhados por Aldo Drudi e o piloto revelou que a idealização do capacete deste final de semana surgiu em uma conversa com Drudi. “Com Aldo, pensamos: ‘O que vem em mente quando pensa em dobradinha, duas seguidas?’, disse Rossi.

“A principio, eu pensava na mudança de marcha, pois com carros antigos, você fazia uma mudança dupla. Mas graficamente, era difícil de explicar”, contou.

Segundo Rossi, o desenho foi uma brincadeira com sua idade, já que o piloto está desde 2002 na MotoGP e é apontado por muitos como um dos mais talentosos que já passou pela categoria.

“A segunda coisa que me veio à mente é que, quando éramos jovens, fazíamos amor duas vezes seguidas. Aí pensei: ‘Vamos brincar com a minha idade’”, revelou.

“Pois, na minha idade, se precisa fazer duas vezes seguidas, precisa de uma ajudinha. Por isso, usamos a pastilha de Viagra. Todos gostaram”.

Rossi, no entanto, admitiu que ainda não contou sobre a brincadeira para sua mãe. “Estou contente, rimos bastante. Não tive coragem de dizer para a minha mãe. Ela é muito religiosa. Não acho que será o capacete favorito dela”, completou.

Pole, Viñales diz que quer apenas "curtir a corrida"

O espanhol Maverick Viñales, que cravou a pole do GP de San Marino, disse que quer apenas curtir a corrida: "Honestamente, depois dessas três corridas ruins, especialmente a última, onde tive grandes problemas, só quero aproveitar"

"Vou acelerar do começo ao fim", completou. "Eu não ligo para o resultado, só quero curtir o momento na minha moto, com a minha equipe e entregá-los a minha melhor perfomance."

Nas últimas três corridas, Viñales chegou em 14º, 10º e não completou a última, no GP da Estíria.

Confira aqui a classificação do mundial de MotoGP de 2020.

