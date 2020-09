Site diz que Disney fechou contrato de seis anos para ter MotoGP

De acordo com o site Na Telinha, a Disney conseguiu fechar um acordo com a Dorna, promotora da MotoGP, e garantiu os direitos de transmissão da categoria rainha da motovelocidade mundial pelos próximos seis anos.

A notícia vem em meio à confirmação de que o Fox Sports, agora pertencente à Disney, passará o GP de San Marino neste fim de semana. O Motorsport.com deu a notícia após a transmissão ter ficado em xeque por causa de 'calote' do Rio Motorsports.

Até então, o consórcio era detentor dos direitos e repassava a cobertura aos canais Fox Sports. Entretanto, o Rio Motorsports não conseguiu honrar seus compromissos financeiros com a Dorna, que passou a negociar diretamente com a Disney.

O desfecho é um baque para o consórcio, que tem contrato para sediar uma prova da MotoGP no Brasil em 2022. O GP supostamente ocorrerá em uma pista ainda a ser construído no Rio. Entretanto, há entraves jurídicos e ambientais em relação à obra, que ainda não começou. O Rio Motorsports também tenta desbancar a candidatura paulistana de Interlagos para receber uma etapa da Fórmula em 2021.

Com o imbróglio, o Fox Sports correu o risco de não poder mais transmitir a MotoGP. Por isso, a Disney negociou diretamente com a Dorna, conseguindo fechar acordo nesta sexta-feira. Foi um alívio para a direção do canal, que viu o Grupo Globo entrar em cena para ter a categoria.

A MotoGP fazia parte da programação do SporTV até o ano passado e foi parar no Fox Sports após o Rio Motorsports comprar os direitos de transmissão e repassar para a Disney. Na época, o Grupo Globo não atendeu às exigências financeiras da Dorna.

Entretanto, com a incerteza gerada pelo 'calote' do consórcio, o antigo detentor dos direitos de transmissão tentou reaver a atração. Diretores do SporTV estariam arrependidos de ter perdido a MotoGP e por isso brigaram para ter a categoria de volta.

De todo modo, a Disney ganhou a disputa e tem dado maior espaço à categoria na sua grade de programação. No SporTV, a MotoGP tinha a exibição apenas da corrida e da classificação. Já no Fox Sports, há transmissão da segunda sessão de treinos livres.

