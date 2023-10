O GP da Tailândia da MotoGP foi de tirar o fôlego para quem acompanhou, com a disputa pela vitória indefinida até a curva final. Quem se deu melhor em Chang foi o espanhol Jorge Martín, que largou na pole com sua Pramac Ducati, mas teve disputa e muitas trocas de posição com Brad Binder, que cruzou a linha de chegada em segundo.

Porém, o sul-africano da KTM excedeu os limites de pista na última volta e, com isso, ele perdeu a posição para outro integrante dessa briga sensacional pela vitória, o atual campeão e líder, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, italiano da Ducati oficial de fábrica. Com o resultado, a diferença dele para Martín caiu para 13 pontos. O gap entre os três na chegada foi de 0s253, a quarta menor da história da categoria.

Outro destaque da corrida, ainda que longe da vitória, foi o italiano Marco Bezzecchi, que escalou o grid para chegar na quarta colocação com sua VR46 Ducati, com o espanhol Aleix Espargaró, que chegou a disputa a liderança no início da prova, terminando em quinto com a Aprilia.

Confira o que rolou na corrida principal do GP da Tailândia



Jorge partiu muito bem e se manteve na liderança após ter conquistado a pole position. Luca Marini, italiano da VR46, até tentou, chegando muito perto de assumir a ponta na primeira curva, mas perdeu a segunda colocação para Aleix nas curvas seguintes. Logo na sequência, apareceram Brad Binder e Pecco Bagnaia, que ganhou uma posição na partida.

Na terceira volta da corrida, enquanto todo o grid formava praticamente uma fila, Binder surpreendeu Marini para assumir o terceiro posto – no mesmo giro, ele fazia a melhor volta da corrida até então –, enquanto Álex Márquez desbancava Bagnaia pela quinta colocação. O atual ainda perdia o sexto posto para o mais vencedor dos Márquez, Marc.

Na quinta volta da prova, Espargaró ficou lento e até sofreu um toque, caindo da segunda para o quinto lugar, ficando à frente de Bagnaia, que deu o troco para cima de Marc. Já Alex aproveitou de toda a confusão para superar Marini e assumir o terceiro lugar.

Bagnaia protagonizou uma das cenas mais bonitas da corrida. Ao assumir o quinto lugar, ele surpreendeu Espargaró no miolo do circuito, ganhando o posto com uma linda manobra. De quebra, com a briga entre Aleix e Marc, ele abriu vantagem e chegou rapidamente para disputar com Marini – na décima volta, o atual campeão ganhou o quarto lugar.

Se o início parecia indicar que Martin abriria uma vantagem e teria conforto na liderança, Brad Binder grudou no postulante ao título – não somente ameaçando uma disputa, mas trazendo Álex para a briga, que tinha Bagnaia logo atrás. Porém, pouco antes de completarem a 13ª volta e metade da corrida, Alex perdeu a frente da moto, sofrendo uma queda e abandonando a etapa tailandesa.

Enquanto os três primeiros abriam margem na frente, Bezzecchi se tornava o destaque da corrida, com o salto para o quinto lugar e se aproximando de Marini pela disputa do quarto posto. Com nove para o fim, Bezzecchi e Marini trocaram algumas vezes de posição, animando quem assistia a prova, com o #72 garantindo a manobra e assumindo o quarto lugar – ao mesmo tempo, Fabio Quartararo superava Marc pelo sétimo posto.

Com sete voltas para o final, Binder, definitivamente, colocou mais pressão sobre Martín. O sul-africano fez uma manobra para assumir a liderança, levando o troco na curva seguinte – algo que se repetiu um giro mais tarde e que trouxe Bagnaia para a briga pela vitória também.

Mas de tanto assediar, Binder conseguiu assumir a liderança na volta 22, o que fez com que ele se tornasse caça de Martin. Com duas voltas para o final, o espanhol surpreendeu na abertura da volta, reassumindo o posto com um lindo mergulho – Bagnaia bem que tentou, mas levou uma fechada de porta.

Na última curva, Bagnaia tentou ultrapassar os dois, colocando por fora lado a lado com Martin, mas o espanhol resistiu bravamente, o que deu a possibilidade de Binder voltar ao segundo lugar.

Mesmo recebendo tanta pressão, Martin segurou a ação do sul-africano até a última curva, vencendo na Tailândia, com Binder e Bagnaia na sequência.



Porém, ao cruzar a linha de chegada, chegou a informação de que Binder excedeu o limite de pista e perdeu a posição para Bagnaia. Com isso, o atual campeão ficou com 13 pontos de vantagem.

Bezzecchi, Espargaró, Quartararo, Marc Márquez, Marini, Fabio di Giannantonio e Johann Zarco completaram o 10 primeiros.

Resultado final do GP da Tailândia de MotoGP:

