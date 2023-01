Carregar reprodutor de áudio

Nesta terça-feira (17), a equipe oficial da Yamaha se tornou o primeiro time da MotoGP a revelar sua moto para a temporada 2023. A montadora japonesa busca se recuperar após um ano difícil, com Fabio Quartararo não conseguindo defender seu título contra Francesco Bagnaia e a Ducati.

Com Quartararo ajudando a Yamaha a terminar com o vice-campeonato das montadoras, o campeão de 2021 pôde esconder muitas das dificuldades da M1. Seu companheiro, Franco Morbidelli, não se adaptou à moto, tendo apenas um sétimo lugar como melhor resultado, terminando o em 19º contra 42 pontos.

Enquanto Quartararo foi o único a conseguir extrair performance da M1, terminando com o vice-campeonato e 248 pontos, os outros três pilotos da marca somados (Morbidelli e a dupla da satélite RNF) chegaram a apenas 89.

Antes do fechamento da fábrica no fim do ano, a Yamaha vinha testando um novo motor em busca de mais potência, apesar dos pilotos não terem elogiado o projeto no primeiro contato, durante os testes pós-temporada em Valência.

Com a pré-temporada começando em um mês, entre 10 e 12 de fevereiro na Malásia, a Yamaha divulgou uma moto com poucas mudanças na pintura, com algumas faixas camufladas em cinza em um evento em Jacarta, capital da Indonésia.

Quartararo, que passou as férias se recuperando de uma fratura no punho após um acidente de motocross, disse: "Minhas férias não foram como o planejado porque eu lesionei minha mão. Mas segui trabalhando sem parar. Fiz muito cardio para garantir que estarei 100% pronto para 2023".

"Minha mão está totalmente recuperada, então me sinto pronto para lutar pelo título de novo. Temos uma pintura de camuflagem, que é uma boa mudança. Gosto desse novo look, é bom mudar de vez em quando. Mas, mais importante, mal posso esperar para começar a guiar novamente".

Quartararo assinou um acordo de dois anos com a Yamaha em 2022, ficando na equipe até o fim de 2024, enquanto o segundo ano do acordo atual de Morbidelli foi cumprido.

É importante lembrar que a Yamaha não terá uma satélite este ano, alinhando apenas duas motos no grid, após a RNF assinar um acordo com a Aprilia. No ano passado, o presidente da FIM, Jorge Viegas, disse que a equipe de Valentino Rossi, a VR46, se tornaria a nova satélite da Yamaha em 2024, algo que a equipe negou, afirmando que cumprirá o acordo com a Ducati até o fim.

