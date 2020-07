Valentino Rossi foi o segundo mais rápido do primeiro dia de treinos do GP da Andaluzia em Jerez e disse que se sente “mais forte do que na semana passada”.

Com nove títulos mundiais na motovelocidade, o ‘Doutor’ teve um começo difícil na temporada de 2020 no circuito espanhol na semana passada ao se classificar em 11º e abandonar a prova após um “alerta vermelho” no painel de sua M1.

No entanto, o italiano de 41 anos de idade iniciou o final de semana do GP da Andaluzia com um bom ritmo ao completar o primeiro treino livre na segunda colocação, em uma dobradinha com seu companheiro de equipe, Maverick Viñales, que liderou.

Ele seguiu com o bom desempenho na sessão disputada à tarde com o oitavo melhor tempo, mas com apenas três pilotos melhorando suas marcas no TL2, Rossi se manteve como o segundo mais rápido do dia.

“Tentamos sempre trabalhar com os pneus usados na parte da tarde”, disse Rossi. “Para mim pessoalmente, eu tive uma boa sensação hoje porque mudamos as configurações da moto, eu me sinto mais confortável, posso pilotar melhor. Eu estava mais rápido em ritmo (de corrida) e também em ritmo de classificação.”

“À tarde eu sempre sofro um pouco mais, de qualquer maneira é mais difícil para todos, mas parece que estamos mais fortes do que na semana passada”.

Na corrida disputada em Jerez no último domingo (19), enquanto o restante do grid usou os compostos mais duros, Rossi e Viñales utilizaram pneu macio na roda dianteira, mas Rossi considera que a escolha de pneus será “mais aberta” devido às melhores condições do traçado.

Viñales foi o quinto mais rápido no Treino Livre 2, segundo entre as Yamaha atrás do piloto da Petronas SRT, Franco Morbidelli, em quarto.

“Queríamos trabalhar um pouco nas condições de corrida nesta tarde, especialmente com uma sensação mais escorregadia”, disse Viñales. “Eu achei uma melhora do final de semana passado para esse”.

“Nesta manhã, fiz um bom tempo de volta com uma sensação boa, e também trabalhei muito com o pneu dianteiro duro. Comparando às sextas-feiras das duas corridas, me sinto muito melhor agora”.

Vencedor em Jerez na etapa de abertura, Fabio Quartararo teve uma sexta-feira discreta, terminando o dia na 14ª colocação geral após gastar tempo trabalhando na parte eletrônica de sua Yamaha.

“Dissemos ontem que trataríamos esse dia como um dia de testes porque sabemos que temos um ritmo muito bom da semana passada”, disse Quartararo. “Estou me sentindo ótimo, estou me sentindo feliz com a moto e amanhã começaremos a pensar um pouco mais em tempo de ataque”.

“É ótimo voltar ao mesmo traçado, você sabe que pode tentar muitas coisas na sexta-feira, mas de qualquer maneira o setup do (último) domingo é muito bom”.

"Acho que encontramos uma boa solução, mas também algo que precisamos tirar, porque me senti diferente. Foi um dia positivo e é ótimo estar de volta em Jerez."

