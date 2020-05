Relembre corrida que redefiniu conceito de segurança na MotoGP

O GP da América de 1989 não é a corrida mais significativa da história, mas o evento ofereceu um lembrete sombrio de como costumava ser a MotoGP.

A prova das 500cc foi a terceira etapa da temporada de 1989 que já estava se transformando em um ano de intrigas.

Laguna Seca fez sua estreia no calendário no ano anterior e recebeu críticas por suas más instalações. Pouco havia sido feito, como resultado, as equipes foram forçadas a operar em tendas, em vez de em um circuito de ponta em um dos campeonatos mais prestigiados do automobilismo.

O fim de semana seria bizarro, e o tom havia sido definido na véspera do evento. Uma greve dos trabalhadores do controle de tráfego aéreo na Austrália significou que as máquinas do paddock chegaram apenas três dias antes do início dos treinos a Laguna Seca.

À medida que treinos e classificação avançavam, as queixas sobre segurança - ou a falta dela - e a falta de organização surgiam.

Wayne Rainey colocou sua Yamaha na pole para uma disputa de 40 voltas, em um circuito duro com o consumo de combustível.

Kevin Magee sofreu, de fato, a falta de combustível na última volta, o deixando em terceiro lugar e entregando a posição à Rothmans Honda de Lawson.

Estranhamente, Magee parou sua YZ500 na volta de resfriamento. Sem visão, Bubba Shobert - campeão da AMA Superbike apenas em sua terceira corrida de 500cc - bateu na traseira de McGee.

Shobert estava imóvel à beira da pista, enquanto Lawson desamparado cuidava dele. Shobert ficaria em coma por um mês e, embora se recuperasse de seus ferimentos, nunca mais voltaria a correr.

A equipe médica estava tão mal equipada que a perna de Gardner teve que ser mantida no lugar com papelão, pois não havia uma tala disponível.

Nos 30 anos seguintes, aquele horrível fim de semana de 1989 em Laguna Seca felizmente se tornaria história antiga à medida que fossem feitos avanços na segurança de pilotos e circuitos, bem como na maneira como os organizadores dos GPs operam.

Apesar de ser um conteúdo premium, o Motorsport.tv liberou episódios selecionados da Duke Classic durante a crise do coronavírus. Se você gostar, não deixe de assinar o Motorsport.tv para acessar mais de 750 episódios, com milhares de horas de imagens exclusivas e digitalizadas.

Visite o canal Duke AQUI.

