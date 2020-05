Em abril, o piloto da Aprilia, Andrea Iannone, foi suspenso do esporte por 18 meses, após testar positivo para o uso de um esteroide anabolizante durante a temporada 2019. O futuro de Iannone está em xeque, com o italiano confirmando que iria contestar a decisão da FIM no Tribunal Arbitral do Esporte (TAE). E a resposta final pode vir antes mesmo da MotoGP voltar às pistas.

O advogado do italiano, Antonio de Rensis, revelou que o recurso do piloto será protocolado no início da próxima semana, e afirmou que há a possibilidade do veredito ser divulgado em até dois meses, caso o TAE decida que não há a necessidade de uma audiência.

A Dorna Sports, dona da MotoGP, revelou na quinta planos para iniciar a temporada em Jerez, com provas em 19 e 26 de julho, aumentando a possibilidade de Iannone ter seu futuro resolvido antes do início do campeonato.

"Entre segunda e terça da próxima semana vamos protocolar o recurso no TAE, pedindo um julgamento em primeira instância", disse de Rensis à Sky Itália. "Vamos protocolar o recurso até 15 de maio no máximo. A partir daí, a FIM terá 20 dias para responder aos nossos argumentos".

"Após isso, os juízes do TAE receberão os arquivos e, caso eles decidam que não há a necessidade de uma audiência, acredito que teremos a decisão em até dois meses".

"Se o TAE optar por uma audiência, teríamos um atraso, mas acredito que não seria maior que um mês, um mês e meio na pior das situações. Mas acredito que eles poderão tomar uma decisão apenas com base nos documentos".

"No melhor cenário, teremos um veredito no final de julho. No pior caso, logo após o fim do verão [na Europa]. Em resumo, acreditamos que, quando o campeonato começar, Andrea já terá o veredito final".

De Rensis acrescentou que, devido ao veredito da própria FIM, que declarou que o teste positivo de Iannone foi resultado do consumo de carne contaminada em Sepang, ele acredita que seu cliente merece ser "inocentado de todas as acusações".

Ele explicou: "Há um ponto na página 15 que, em nossa opinião, deve determinar a conclusão do julgamento com a absolvição, porque os juízes 'também levaram em consideração as declarações nos documentos submetidos pelo piloto falando sobre os hotéis onde o piloto consumiu suas refeições e que não há a expectativa de encontrar comida contaminada. Segue também que a dieta do piloto depende da comida disponível nos hotéis, não tendo muitas opções para sua refeição'".

"Você teria que me dizer, com base nas palavras desses juízes, como que você pode suspender alguém por 18 meses. Eles afirmam que ele fez o que tinha que fazer, não tendo outra opção para comer".

Relembre a trajetória de Iannone na MotoGP:

Galeria Lista 2013 - Pramac Ducati - 12º 1 / 14 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2013 - Melhor resultado: 8º na Austrália 2 / 14 Foto de: Pramac Racing 2014 - Pramac Ducati - 10º 3 / 14 Foto de: Bridgestone Corporation 2014 - Melhor Resultado: 5º em San Marino, Alemanha e República Tcheca 4 / 14 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015 - Ducati - 5º 5 / 14 Foto de: Ducati Corse 2015 - Melhor resultado: 2º na Itália 6 / 14 Foto de: Repsol Media 2016 - Ducati - 9º 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016 - Melhor resultado: vitória na Áustria 8 / 14 Foto de: Ducati Corse 2017 - Suzuki - 13º 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Melhor resultado: 4º no Japão 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Suzuki - 10º 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Melhor resultado: 3º em Austin, Jerez e Aragón 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Aprilia - 16º 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Melhor resultado: 6º na Austrália 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

VÍDEO: Massa detalha dia em que Raikkonen 'zoou' Schumacher

PODCAST: Os cinco maiores mitos e verdades da F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: