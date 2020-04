Valentino Rossi alcançará sua 21ª temporada na MotoGP em 2020, um total de 24 anos no Campeonato Mundial desde a sua estreia nas 125cc em 1996.

‘Il Dottore’ detém o recorde de vitórias na categoria rainha (500cc e MotoGP) com 89 triunfos, e um total de 115 em todas as classes, sendo o segundo neste quesito, atrás dos 122 de Giacomo Agostini na lista de vencedores de todos os tempos.

Na série 'As melhores corridas' transmitida pelo canal britânico BT Sport, Rossi revelou quais das suas 89 vitórias na MotoGP se destacam como as melhores.

"No meu ranking de vitórias pessoais, tenho três corridas: África do Sul 2004, que foi a primeira vitória com a Yamaha; Laguna Seca 2008, na batalha com Stoner; e Barcelona 2009, contra Jorge Lorenzo até a última curva", afirmou Rossi.

Três corridas com um significado especial para o que elas significaram na carreira esportiva do #46 e que também podem ser consideradas o pico da rivalidade que manteve com alguns de seus grandes adversários.

O italiano, que admite que levou essa rivalidade além da pista, também reconhece que seus oponentes o pressionaram a aumentar o nível de competitividade.

“Tive grandes batalhas com Max Biaggi, Sete Gibernau e mais tarde com Jorge Lorenzo, e quando você tem uma rivalidade como essa, é o combustível para aumentar o desempenho de todos, para elevar o nível. Porque a luta começa, e então se torna um pouco pessoal. Isso significa que você pode dar mais para avançar e o nível sobe", complementou.

Todas as motos de Valentino Rossi no Mundial de Motovelocidade

Galeria Lista 1996 - Aprilia (125cc) 1 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 - Aprilia (125cc) 2 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 - Aprilia (250cc) 3 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Imola 1998 - Aprilia (250cc) 4 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 - Aprilia (250cc) 5 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Italie 1999 - Aprilia (250cc) 6 / 37 Foto de: Aprilia Racing GP d'Imola 1999 - Aprilia (250cc) 7 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Honda (500cc) 8 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Honda (500cc) 9 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Italie 2001 - Honda (500cc) 10 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Honda (MotoGP) 11 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Honda (MotoGP) 12 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Valence 2003 - Honda (MotoGP) 13 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004 - Yamaha (MotoGP) 14 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Yamaha (MotoGP) 15 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing GP des États-Unis 2005 - Yamaha (MotoGP) 16 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing GP de Valence 2005 - Yamaha (MotoGP) 17 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Yamaha (MotoGP) 18 / 37 Foto de: Camel Media Service 2007 - Yamaha (MotoGP) 19 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP des Pays-Bas 2007 - Yamaha (MotoGP) 20 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP d'Australie 2007 - Yamaha (MotoGP) 21 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Yamaha (MotoGP) 22 / 37 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah GP de Catalogne 2008 - Yamaha (MotoGP) 23 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Yamaha (MotoGP) 24 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP du Portugal 2009 - Yamaha (MotoGP) 25 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - Yamaha (MotoGP) 26 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP des États-Unis et d'Indianapolis 2010 - Yamaha (MotoGP) 27 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - Ducati (MotoGP) 28 / 37 Foto de: Ducati Corse 2012 - Ducati (MotoGP) 29 / 37 Foto de: Ducati Corse 2013 - Yamaha (MotoGP) 30 / 37 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Yamaha (MotoGP) 31 / 37 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Yamaha (MotoGP) 32 / 37 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Yamaha (MotoGP) 33 / 37 Foto de: Mirco Lazzari 2017 - Yamaha (MotoGP) 34 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Yamaha (MotoGP) 35 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Yamaha (MotoGP) 36 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020 - Yamaha (MotoGP) 37 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

GALERIA: A trajetória de Valentino Rossi no Mundial de Motovelocidade

Galeria Lista 1996 (125cc) - 9º no mundial (1 vitória), 111 pontos 1 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 (125cc) - Campeão (11 vitórias), 321 pontos 2 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 (250cc) - Vice-campeão (5 vitórias), 201 pontos 3 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998, GP de Imola (250cc) 4 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 (250cc) - Campeão (9 vitórias), 309 pontos 5 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999, GP da Itália (250cc) 6 / 42 Foto de: Aprilia Racing 1999, GP de Imola (250cc) 7 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Vice-campeão (2 vitórias), 209 pontos 8 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Campeão (11 vitórias), 325 pontos 9 / 42 Foto de: Marlboro Yamaha Team 2001, GP da Itália 10 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Campeão (11 vitórias), 355 pontos 11 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Campeão (9 vitórias), 357 pontos 12 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003, GP de Valência 13 / 42 Foto de: Richard Sloop 2004 - Campeão (9 vitórias), 304 pontos 14 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Campeão (11 vitórias), 367 pontos 15 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP dos EUA 16 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP de Valência 17 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Vice-campeão (5 vitórias), 247 pontos 18 / 42 Foto de: Camel Media Service 2007 - 3º no mundial (4 vitórias), 241 pontos 19 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Holanda 20 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Austrália 21 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Campeão (9 vitórias), 373 pontos 22 / 42 Foto de: Bob Heathcote 2008, GP da Catalunha 23 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Campeão (6 vitórias), 306 pontos 24 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2009, GP de Portugal 25 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - 3º no mundial (2 vitórias), 233 pontos 26 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2010, GP dos EUA e de Indianápolis 27 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - 7º no mundial (0 vitórias), 139 pontos 28 / 42 Foto de: Ducati Corse 2012 - 6º no mundial (0 vitórias), 163 pontos 29 / 42 Foto de: Ducati Corse 2013 - 4º no mundial (1 vitória), 237 pontos 30 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Vice-campeão (2 vitórias), 295 pontos 31 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Vice-campeão (4 vitórias), 325 pontos 32 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Vice-campeão (2 vitórias), 249 pontos 33 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2017 - 5º no mundial (1 vitória), 208 pontos 34 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - 3º no mundial (0 vitórias), 198 pontos 35 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - 7º no mundial 36 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Corridas disputadas: 341 (apenas na MotoGP) / 402 (total) 37 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias na MotoGP: 89 38 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pódios na MotoGP: 198 39 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pontos conquistados: 5.297 40 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Etapa com maior número de vitórias: GP da Holanda, em Assen, com 8 vitórias 41 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias no GP do Rio de Janeiro em Jacarepaguá: 6 42 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 vitórias na MotoGP / 500cc (2000 - 2003) / 1 vitória na 250cc (1999) / 1 vitória na 125cc (1997) / Valentino só não ganhou no Rio de Janeiro em 2004, devido a um acidente na oitava volta

VÍDEO: Top 5 corridas mais geniais de pilotos na F1, por Felipe Motta