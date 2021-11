Neste fim de semana, Valentino Rossi disputará sua última corrida como piloto da MotoGP. Aos 42 anos, sendo 26 nas classes do Mundial de Motovelocidade, a lenda do esporte a motor se prepara para a despedida mas afirma que chega ao GP de Valência "se sentindo normal".

Ao longo dos 26 anos no Mundial, Rossi atingiu grandes números, com 115 vitórias e nove títulos mundiais, além de ser o responsável por trazer a categoria ao mainstream, impulsionando a audiência global do esporte.

Desde que anunciou sua aposentadoria em 05 de agosto, antes do GP da Áustria, o italiano vem formando na cabeça seu caminho a partir daqui. Rossi já prepara sua transição para as corridas de endurance com carros, além da paternidade.

O italiano reconheceu que não sabe se está preparado para o que virá após este domingo, quando chegar ao fim sua carreira como piloto de motos, mas que mantém a tranquilidade.

"Valência é sempre um final de semana especial, e pode ser uma prova difícil em diversos aspectos, especialmente por ser a última prova do ano, exceto em 2020, quando terminamos em Portugal", disse Rossi na prévia da Petronas Yamaha SRT, que também se despede da MotoGP após a etapa.

"Mesmo assim, é um lugar onde tenho bons momentos. Espero que tenhamos um bom tempo para focarmos em terminar a corrida final entre os 15 primeiros, somando mais alguns pontos".

"Apesar de ser minha última prova na MotoGP, me sinto normal e acredito que esteja tudo bem, especialmente porque tem sido uma temporada muito longa. Talvez os dias depois sejam diferentes, mas veremos. Espero ter a oportunidade de dar adeus aos meus fãs com uma boa corrida, agradecendo a eles pelo apoio".

