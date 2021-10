Fabio Quartararo foi proclamado campeão da MotoGP aos 22 anos, na sua terceira temporada na categoria, depois de uma trajetória por vezes instável na Moto2 e Moto3. O francês chegou ao mundial de motociclismo em 2015 sem ter ainda completado 16 anos. Após ser a sensação no Campeonato Espanhol de Moto3 (CEV), a Dorna alterou o regulamento para que pudesse estrear sem ter a idade mínima.

Ele foi imediatamente comparado a Marc Márquez, referência à época no esporte. Junto a equipe Monlau (Honda) - com quem conquistou o seu segundo CEV (2014) - teve um começo sensacional ao subir no pódio em sua segunda corrida no campeonato e fez a pole na quarta e na quinta. No entanto, perdeu força com o decorrer da temporada e uma lesão o virou de cabeça para baixo na parte final do ano.

Para 2016, contra todas as probabilidades, decidiu separar-se da Estrella Galicia, comandada por Emilio Alzamora e ir para a Leopard (KTM), de Christian Lundberg, com quem conquistou o seu primeiro CEV (2013). O treinador italiano formou um luxuoso alinhamento com Joan Mir e Andrea Locatelli. No papel, o francês deveria ser a estrela, mas não foi ao pódio ao longo do percurso.

Em 2017, deu uma nova guinada e decidiu subir para a Moto2 com Sito Pons, que optou por ele repetir a jogada que anteriormente lhe deu sucesso com Maverick Viñales (2014) e Álex Rins (2015). No entanto, a temporada foi um fracasso e ele não alcançou um top 5.

No ano seguinte, em 2018, ele encontrou um lugar na Speed ​​Up, abandonando o chassi Kalex que predominava no grid. Apesar de estar em desvantagem numérica, subitamente se destacou com a vitória em Barcelona e o segundo em Assen. Nessa altura, a equipe Petronas SRT, que ia dar o salto para a MotoGP, estava à procura de um piloto e acabou por apostar em Quartararo após contatos com outros pilotos como Dani Pedrosa.

Fabio iria inicialmente contar com uma M1 do ano anterior na sua estreia, mas a Yamaha acabou por decidir dar-lhe uma moto de 2019 com motor limitado. Nem mesmo a decepção que levou em sua primeira corrida no Qatar - onde se classificou em 5º no grid, mas largou dos boxes devido a um erro - abalou o moral do jovem de 20 anos, que duas semanas após seu aniversário tomou de Márquez o recorde de piloto mais jovem da história a alcançar a pole position na MotoGP.

Uma peça defeituosa tirou Quartararo do seu primeiro pódio na categoria rainha, mas não demorou muito para o conseguir. Depois de um novo golpe em Mugello, subiu ao segundo lugar em Barcelona, ​​só superado por Marc. Seria o primeiro dos seis que conseguiu naquele ano, o que o levou a se proclamar o melhor estreante.

Embora também tenha feito seis poles, não conseguiu abrir seu registro de vitórias. A Yamaha percebeu o diamante que tinha e correu para mantê-lo no time, dando-lhe uma moto oficial já para 2020 na Petronas e promovendo-o à equipe de fábrica em 2021.

A primeira vitória não demorou a chegar. Com a M1 oficial, começou imparável em Jerez e conquistou os dois primeiros GPs do ano. No entanto, a temporada foi um desastre e ele só ganhou uma das 12 corridas seguintes - a única vez que subiu ao pódio no período.

Depois de recorrer a um psicólogo para superar o revés da sua primeira corrida de MotoGP, Quartararo voltou a trabalhar com um especialista na virada do ano e os resultados foram vistos imediatamente. Embora no início desta temporada não tenha ultrapassado o quinto lugar, o garoto da Côte d'Azur reconstruiu-se apenas uma semana depois e conquistou a primeira das cinco vitórias que o levaram ao seu inédito título.

Ele não só foi o piloto com mais poles e triunfos em 2021, mas também o único que pontuou em todas as corridas. Foi justamente essa consistência que o levou ao troféu deste ano.

Números de Fabio Quartararo na MotoGP, Moto2 e Moto3

Temporada Categoria Moto GP Poles Vitórias Pódios Posição no campeonato 2021* MotoGP Yamaha 15 5 5 10 1º 2020 MotoGP Yamaha 14 4 3 0 8º 2019 MotoGP Yamaha 19 6 0 7 5º 2018 Moto2 Speed Up 18 1 1 1 10º 2017 Moto2 Kalex 18 0 0 0 13º 2016 Moto3 KTM 18 0 0 0 13º 2015 Moto3 Honda 13 2 0 2 10º

*Com duas corridas para terminar

