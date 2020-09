Após o domínio de Maverick Viñales no primeiro treino desta sexta-feira, a Yamaha voltou para a tarde italiana com tudo e teve suas duas motos da Petronas na liderança da tabela de tempos em Misano, onde a MotoGP realiza o GP de San Marino neste fim de semana.

Melhor para o líder do campeonato, Fabio Quartararo, que estabeleceu 1min32s189, à frente de Franco Morbidelli por apenas 0s198.

A KTM de Pol Espargaró apareceu em terceiro no TL2, seguido de Iker Lecuona e Valentino Rossi, na quinta posição, a 0s543 do líder da sessão.

Viñales foi o sexto colocado no TL2. Andrea Dovizioso foi apenas o 11º colocado na segunda sessão, atrás até de seu companheiro de equipe, Danilo Petrucci, que foi o sétimo.

A MotoGP realiza o treino classificatório para o GP de San Marino neste sábado, às 9h10, horário de Brasília.

Confira os resultados do dia

TL2

TL1

