A MotoGP começa neste fim de semana a sequência de três corridas em fins de semana consecutivos que vai definir o campeonato de 2020. No domingo teremos o GP da Europa, em Valência, que voltará no fim de semana seguinte, antes da maior categoria da motovelocidade partir para a grande decisão em Portimão.

Neste momento, Joan Mir continua na liderança, com 137 pontos, 14 à frente de Fabio Quartararo. Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso e Alex Rins continuam na briga.

Com o fim do horário de verão europeu, os horários das sessões em Valência estão ligeiramente diferentes. A cobertura na TV segue no Fox Sports.

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 6h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h30 Treino Livre 3 Sábado 6h55 Treino Livre 4 Sábado 10h10 Classificação Sábado 10h50 Corrida Domingo 10h

