A MotoGP terá mais uma baixa neste final de semana, no GP da Europa, a primeira de duas corridas em Valência. O piloto da Tech3, Iker Lecuona, foi forçado a perder a etapa devido a uma quarentena em Andorra porque seu irmão testar positivo para Covid-19.

Lecuona testou negativo para o novo coronavírus na terça, mas seu irmão, que mora junto com o piloto em Andorra, testou positivo. Devido à legislação do país, Lecuona foi forçado a entrar em quarentena pelos próximos dez dias.

Ele passará por um novo teste na próxima quarta-feira, e o resultado determinará se ele poderá competir no GP de Valência, no próximo final de semana. A Tech3 confirmou que ele não terá substituto no GP da Europa.

"Estamos muito tristes por anunciar que Iker Lecuona não participará do GP da Europa neste fim de semana", disse o chefe da Tech3 Herve Poncharal. "Até agora, ele vem testando negativo, mas seu irmão, que também é seu assistente, deu positivo e, portanto, as autoridades de Andorra o consideraram um 'caso de contato'".

"Ele fará outro teste hoje, mas mesmo se der negativo novamente, ele terá que ficar em quarentena em sua casa em Andorra pelos próximos 10 dias. O plano é testá-lo novamente na próxima quarta e, caso esse dê negativo, ele vai poder viajar a Valência para correr no GP".

"É uma infelicidade, já que todos vem sendo muito cuidadosos. Sentimos muito por ele. Esperamos que Iker continue testando negativo e que possamos vê-lo aqui na próxima semana".

"Não esqueçam, esse é o seu GP e ele e a equipe esperavam muito dessas próximas duas corridas, é uma pena. Mas essa é a situação do mundo no momento e, infelizmente, essas coisas acontecem. Novamente, esperamos que tudo volte ao normal na próxima semana".

"Ele não será substituído para este evento, então toda a equipe Red Bull KTM Tech3 se concentrará em torno de nosso único piloto, Miguel Oliveira".

Lecuona fez sua estreia na MotoGP em Valência no ano passado, substituindo Oliveira, que estava lesionado. O espanhol pode ser o segundo piloto a perder a prova deste final de semana pela Covid-19, após Valentino Rossi voltar a testar positivo na terça.

A Yamaha ainda não revelou se o teste feito pelo italiano na quarta deu negativo mas, por garantia, alinhou o americano Garrett Gerloff, piloto do Mundial de Superbike, para correr em seu lugar caso não possa correr neste fim de semana, assim como na rodada dupla de Aragón.

