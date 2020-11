A Yamaha nomeou o piloto do Mundial de Superbike, Garrett Gerloff, como substituto de Valentino Rossi para o GP da Europa de MotoGP, depois que o italiano falhou em um recente teste Covid-19. Rossi foi forçado a se ausentar das corridas de Aragón no mês passado depois de testar positivo para a Covid-19 após o GP da França. A Yamaha revelou que Rossi fez um teste na terça-feira, que deu um resultado positivo, e vai fazer outro nesta quarta-feira. Se este der negativo, Rossi terá tempo para fazer um segundo teste PCR e voar para Valência, caso este também dê negativo. No entanto, caso Rossi seja declarado inapto, a Yamaha vai colocar o piloto norte-americano em seu lugar para o GP da Europa deste fim de semana. Gerloff, um antigo piloto da MotoAmerica Superbike, estreou na WSBK em 2020 com a equipe GRT Yamaha e somou três pódios nas etapas da Catalunha e Estoril. Se Gerloff for convocado pela Yamaha, isso marcará a sua estreia na MotoGP e a primeira aparição na classe rainha de um piloto americano desde que Nicky Hayden substituiu o lesionado Dani Pedrosa na Honda no GP da Austrália de 2016. A Yamaha que não colocou o seu piloto de testes oficial, Jorge Lorenzo, no lugar de Rossi porque o tricampeão da MotoGP admitiu que estava discutindo com a Aprilia sobre um teste para 2021, embora tenha sublinhado que a sua prioridade era permanecer na Yamaha. A Yamaha optou por não colocar Lorenzo na M1 para o GP de Teruel, citando o desejo de não sobrecarregar uma equipe já cansada ao adaptar um piloto diferente à moto. No entanto, de acordo com os regulamentos da MotoGP, a Yamaha será obrigada a fazer uma substituição neste fim de semana, caso Rossi não possa correr. Gerloff chamou a oportunidade de um "sonho", declarando: "Estou muito honrado que a Yamaha me considera para esta oportunidade. Este ano já foi uma aventura e tanto e esta seria a cereja do bolo", disse Gerloff. "Sempre foi um sonho meu pilotar na MotoGP desde que comecei a correr há tantos anos e, potencialmente, que isso aconteça é realmente emocionante.” “Mas lamento ter esta oportunidade nestas circunstâncias infelizes para Valentino. Sinto-me muito mal por ele e espero que se recupere em breve, todos nós sentimos falta do número #46 na pista.” “Tudo de bom para ele. Se eu acabar correndo neste fim de semana, será uma batalha difícil sem conhecer a moto, pneus, freios, etc.” "Além disso, nunca estive na pista de Valência antes. Mas estou confiante em mim mesmo e pronto para o desafio! Obrigado a todos na Yamaha. Vamos lá!" Rossi disse que voltou a estar totalmente em forma após apenas alguns dias do desenvolvimento dos primeiros sintomas e espera poder voltar com um teste negativo hoje, já que duas corridas para ele foram "demais". "Este vírus é muito complicado e sério", disse Rossi. “Eu me senti mal por dois dias, depois em poucos dias voltei a estar totalmente em forma, aos meus 100%. Eu me isolei em casa o tempo todo e segui de perto os conselhos médicos.” "É uma situação muito triste e difícil, mas é assim que as coisas são. Infelizmente, ontem, fiz outro teste e deu positivo novamente, como todos os anteriores. "Felizmente, ainda tenho mais duas chances de voltar à pista na sexta ou no sábado. Estou muito triste porque estou me sentindo bem e mal posso esperar para voltar a bordo da M1 e me reunir com minha equipe.” "Eu realmente espero que o próximo resultado do teste seja negativo, porque perder duas corridas já foi demais." Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

