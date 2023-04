Warner Bros. anuncia produção de filme inspirado na MotoGP

A Warner Bros., uma das maiores produtoras cinematográficas do mundo, está trabalhando na co-produção de um longa metragem inspirado na MotoGP, com previsão de lançamento para 2025, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Com o nome Idols, o roteiro do filme recriará corridas fictícias apoiadas por imagens reais das três classes do Mundial de Motovelocidade: MotoGP, Moto2 e Moto3. Parte destas serão editadas enquanto outras serão produzidas especificamente para o longa.

O protagonista do filme será um piloto da Moto2 que chega ao Mundial após escalar as categorias juniores da FIM, que recebe a chance de pilotar em uma etapa da MotoGP como wildcard. A ideia é que o longa seja um drama repleto de ação, com romance, aventuras e um foco no público jovem. Essa faixa etária é o alvo da MotoGP no momento como forma de revitalizar a categoria.

A previsão é de que as gravações comecem no fim de 2023 e que durem por todo o ano de 2024, com lançamento previsto para 2025. Segundo apurado pelo Motorsport.com, o elenco ainda não foi finalizado, mas deve ser composto por nomes conhecidos do público.

A Warner Bros. ficará a cargo da distribuição internacional, em parceria com as produtoras espanholas Mogambo e 4CATS. O produtor do filme será Andrew Eaton, de Rush: No Limite da Emoção, que contou a história da rivalidade entre James Hunt e Niki Lauda na temporada de 1976 da Fórmula 1.

Alonso Lopez, Speed Up Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Segundo apurado pelo Motorsport.com, as equipes e patrocinadores da MotoGP receberam bem a notícia.

O projeto vem na esteira de um novo filme sobre a F1 com o envolvimento do ator Brad Pitt, o produtor Jerry Bruckheimer (Top Gun: Maverick, Um Tira da Pesada e a saga Piratas do Caribe) e do diretor Joe Kosinski (Tron: Legacy e Top Gun: Maverick), que terá ainda Lewis Hamilton como produtor e consultor.

O longa deve iniciar sua produção em algumas semanas em Silverstone, com parte das cenas de ação sendo filmadas durante os finais de semana de F1. Após uma reunião em Austin no ano passado com Pitt Bruckheimer e Kosinski, as equipes também devem se envolver com o projeto.

Apesar de reforçar o objetivo do filme em termos de promover o esporte, o CEO da F1 Stefano Domenicali vem reafirmando periodicamente que a categoria não terá nenhum tipo de controle sobre a produção do longa.

