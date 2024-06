A NASCAR Brasil Series realizou um sistema de classificação inédito em sua história: a combinação de treino classificatório e corrida sprint. O principal nome na pista foi Léo Reis, que foi o mais rápido na sessão de 15 minutos com 1min35s244, superando Cayan Chianca, Gabriel Casagrande, Valdeno Brito, Cacá Bueno e Sergio Ramalho.

Com isso, o grid invertido dos seis primeiros citados acima foi formado para uma pequena corrida de cinco voltas. Mostrando força, Reis voltou a ser o melhor e venceu, superando Valdeno Brito.

Cacá Bueno, que foi o último na corrida sprint, será o pole position da corrida 1 deste domingo. Lucas Mendes – par de Sergio Ramalho – estará ao seu lado na primeira fila. Alex Seid – par de Gabriel Casagrande – abrirá a segunda fila e terá Cayan Chianca em quarto. Valdeno Brito e Léo Reis formarão a terceira linha.

Gui Backes, sétimo colocado na tomada de tempo, foi também o melhor representante da categoria Challenge.

Cacá Bueno Foto de: Luciano Santos

Vale lembrar que para a segunda corrida, o grid será formado pelo resultado da primeira prova, mas com a inversão dos seis primeiros.

A corrida 1 acontece neste domingo, às 9h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Resultado

Pos. # Piloto(s) Cat. Tempo/Dif. 1 32 LEO REIS(R) NBRA 1:35.244 2 4 CAYAN CHIANCA(R) NBRA 0,043 3 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID NBRA 0,423 4 77 VALDENO BRITO /D GONDRA JR NBRA 0,467 5 0 CACÁ BUENO NBRA 0,536 6 27 SERGIO RAMALHO /L MENDES NBRA 0,606 7 28 GUI BACKES NCHA 0,643 8 20 LOURENCO BEIRAO /R DIAS NBRA 0,767 9 87 RODRIGO SPERAFICO /J MARTELLI NCHA 0,907 10 57 FELIPE TOZZO NCHA 0,944 11 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) NBRA 1,127 12 1 NICK MONTEIRO(R) NCHA 1,145 13 22 VICTOR ANDRADE(R) NCHA 1,177 14 88 BETO MONTEIRO /L LOPES(R) NBRA 1,424 15 39 MARCEL JORAND(R) NCHA 1,543 16 78 LEO YOSHII NCHA 1,554 17 12 EDSON REIS NCHA 1,622 18 46 VITOR GENZ NBRA 1,801 19 63 LUIS TROMBINI(R) /G GIROTTO NCHA 1,927 20 16 ANTONIO JUNQUEIRA(R) NBRA 1,930 21 33 ALEXANDRE KAUE /B ZONTA NCHA 2,418 22 56 GABRYEL ROMANO(R) NCHA 2,995 23 14 THIAGO LOPES NCHA 3,103

Grid de largada da corrida 1

Pos. # Piloto(s) Cat. 1 0 CACÁ BUENO NBRA 2 27 SERGIO RAMALHO /L MENDES NBRA 3 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID NBRA 4 4 CAYAN CHIANCA(R) NBRA 5 77 VALDENO BRITO /D GONDRA JR NBRA 6 32 LEO REIS(R) NBRA 7 28 GUI BACKES NCHA 8 20 LOURENCO BEIRAO /R DIAS NBRA 9 87 RODRIGO SPERAFICO /J MARTELLI NCHA 10 57 FELIPE TOZZO NCHA 11 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) NBRA 12 1 NICK MONTEIRO(R) NCHA 13 22 VICTOR ANDRADE(R) NCHA 14 88 BETO MONTEIRO /L LOPES(R) NBRA 15 39 MARCEL JORAND(R) NCHA 16 78 LEO YOSHII NCHA 17 12 EDSON REIS NCHA 18 46 VITOR GENZ NBRA 19 63 LUIS TROMBINI(R) /G GIROTTO NCHA 20 16 ANTONIO JUNQUEIRA(R) NBRA 21 33 ALEXANDRE KAUE /B ZONTA NCHA 22 56 GABRYEL ROMANO(R) NCHA 23 14 THIAGO LOPES NCHA

Veja como foi

