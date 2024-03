Em grande fase, Casagrande rejeita favoritismo na NASCAR Brasil

Uma das atrações do campeonato de 2024 da NASCAR Brasil é a participação em tempo integral de Gabriel Casagrande. Campeão da Special Edition do ano passado, ao lado do jovem Gui Backes, ele retorna para uma partcipação completa ao lado de Alex Seidi, no carro #83.

Casagrande chega certamente no melhor momento de sua carreira, já que além do título do mini-torneio da NASCAR em 2023, ele é atualmente o bicampeão da Stock Car, além de liderar o campeonato deste ano.

“Piloto quer estar em atividade o tempo inteiro", disse Casagrande ao Motorsport.com sobre a importância de estar as pequenas maratonas que enfrentará durante o ano. "Se pudesse, estava no autódromo todo fim de semana. O ideal, eu acho, são ali perto dos 20 finais de semana de corrida."

"A gente procura outras categorias também para nos mantermos em atividade, ter aquela competitividade o tempo inteiro para que o corpo não tenha tanto descanso. A gente já tem a semana para descansar, mas que nos finais de semana a gente possa fazer o que a gente gosta, que é correr de carro.”

Certamente o piloto paranaense chega com grande status neste ano, o favoritismo ao título, mas que ele rejeita prontamente.

“Favoritismo eu acho que não. Tanto aqui na NASCAR quanto na Stock Car, temos um nível altíssimo. Então, favoritismo não dá para dizer que você tem. É claro que quando você entra defendendo o título, todo mundo quer te desbancar. Já aconteceu. Em 2022, na Stock, eu chegava como campeão e agora chego de novo como o atual campeão.”

“Mas fazer o trabalho como a gente sempre vem fazendo e tentar dar o nosso máximo em todas as todas as etapas, contar com o excelente trabalho da equipe, com um pouco com a sorte também, que eu acho que o piloto tem que ser acompanhado da sorte para ir lá no final do ano, se você chegar com uma vantagem na pontuação, como eu cheguei no final do ano passado, aí sim dá pra dizer que pode ser o favorito a vencer.”

Algo único no Brasil e que só a NASCAR Brasil oferece no País é a chance de os pilotos poderem receber seus prêmios como campeões juntamente com os principais destaques da NASCAR dos Estados Unidos, algo que Casagrande já teve o prazer em 2023, em Nashville, e que quer ter novamente em 2024.

“Eu acho que foi uma experiência maravilhosa a gente poder ter participado da Special Edition no ano passado, ter ganho e fazer essa viagem para receber o prêmio lá nos Estados Unidos, em Nashville”

“Foi uma experiência muito legal com todos que foram premiados da NASCAR. Esse ano vai ser o campeão overall, então vamos fazer de tudo para que a gente esteja lá mais uma vez. Espero que tenhamos muitas coisas boas para comemorar ao longo do ano.”

“E quem sabe lá no final do ano tem mais essa viagem para os Estados Unidos para estar cada vez mais presente também nos eventos da NASCAR americana, que para mim é uma categoria maravilhosa.”

