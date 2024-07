Quem acompanhou as emoções da Stock Car na pista do Velocitta pela Motorsport.tv Brasil no YouTube percebeu que a intensidade foi uma marca importante da categoria neste fim de semana, mas, fora da pista, pode-se dizer o agito foi ainda maior.

Tudo por conta do mercado de pilotos e equipes na categoria mais importante do automobilismo brasileiro.

O pontapé inicial foi dado por Ricardo Maurício, no dia 17 de junho, quando o tricampeão anunciou pelas redes sociais que não continuaria com a Eurofarma, o que naturalmente o tirava da equipe de Rosinei Campos, o Meinha.

Ainda antes de toda a categoria desembarcar no interior paulista, o nome de Felipe Fraga era ventilado como substituto, o que de fato aconteceu de maneira oficial na última sexta-feira.

Algumas das cenas vistas em Mogi Guaçu são dignas de cinema. Executivos descendo de helicóptero na pista para negociar com o futuro substituto de Fraga e mais: apenas alguns dos capítulos que deram o tom de quão atípico foi o fim de semana.

Ainda não é oficial, mas o efeito disso foi a troca de farmacêutica de Daniel Serra para 2025, deixando a Eurofarma para defender as cores da Blau.

Em seu lugar, aquele piloto que já estava no guarda-chuva da Eurofarma, mas que não foi o escolhido quando Maurício anunciou sua saída: Gaetano di Mauro. Após a vitória na corrida sprint de sábado, o piloto, que completa 27 anos de idade nesta segunda-feira (1º), explicou que não teve tempo de sonhar em assumir o posto de Ricardinho, sendo explicado a ele que o projeto com a Valda envolvia outras questões.

O fato – e este já consolidado e oficializado - é que Gaetano vestirá o amarelo e azul da equipe de Meinha em 2025, ao lado de Fraga.

Voltando à Blau, ficou no ar do Velocitta que as cenas dos próximos capítulos ficarão por conta de como será a ‘nova’ Blau Mortorsport.

O atual contrato com o time de Rodolpho Mattheis termina neste ano e tudo indica uma mudança. As opções são desde uma nova equipe, começando ‘do zero’, até a alternativa mais comentada no paddock: uma aliança com a Pole Motorsport.

Outra informação importante, que andou junto com as novidades súbitas sobre pilotos, foi a revelação em primeira mão dos planos futuros de Andreas Mattheis na Stock Car. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o proprietário da equipe que hoje tem o apoio da Ipiranga abriu o jogo do seu plano de sucessão, envolvendo o engenheiro Guilherme Gonçalves.

‘Guiga’, como é conhecido, vem recebendo novas funções na equipe, ano a ano, e em 2027 poderá até ter o controle societário da equipe. A promessa é que mesmo se Andreas deixar o controle, ele estará presente, com algum cargo consultivo.

O fato é que o fim de semana da Stock Car no Velocitta foi longe de ser comum, e não pela corrida adicional. Muito do que será visto em 2025 será consequência do que aconteceu em Mogi Guaçu.

