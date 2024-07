O cenário da NASCAR, para estrangeiros, está mais aberto hoje, segundo Daniel Suárez, piloto mexicano do Chevrolet Camaro #99 da Cup Series, com a equipe Trackhouse Racing Team. Campeão da Xfinity em 2016, disse que, no seu ano de ingresso, em 2011, a NASCAR era vista como um "esporte americano".

Suárez foi confirmado na disputa da primeira etapa da Special Edition da NASCAR Brasil Series. A corrida é parte de torneio paralelo ao campeonato nacional da categoria brasileira –, correspondente à quinta etapa de 2024, que acontecerá entre 2 e 4 de agosto, em Interlagos. O piloto virá ao Brasil também em função da sua união com a brasileira Júlia Piquet, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet.

O mexicano, em entrevista à mídia selecionada incluindo o Motorsport.com, disse que superou desafios ao entrar na NASCAR, sendo desencorajado até por seus amigos: "Quando eu vim para os EUA, em 2011, muitas pessoas, todos os meus amigos, me disseram que eu deveria reconsiderar, que seria difícil fazer isso, que eu nunca saberia se as oportunidades estariam lá, que eu deveria ficar no México, que eu deveria fazer minha carreira aqui [no México]...".

A vontade e o talento de Suárez, no entanto, fizeram ele insistir, mesmo com as dificuldades de quebrar barreiras e gerar interesse em seu país. "Algo que eu aprendi é que tudo o que precisa é uma pessoa para quebrar esse status. Obviamente com o apoio de muitas pessoas. É incrível quantos fãs passaram a se interessar pela NASCAR, pelo menos no meu país. Estou muito conectado com muitos pilotos no México", seguiu.

Suárez, quando questionado sobre os pilotos brasileiros na NASCAR, disse que o que falta é um 'pioneiro'. "Tudo o que falta é um cara do Brasil para quebrar essa barreira, e aí você vai começar a conhecer todos os pilotos da categoria", disse, referindo-se a alguém que se consolide nos EUA em longo prazo -- no passado, brasileiros como Christian Fittipaldi e o cunhado de Daniel, Nelsinho Piquet, tiveram sucesso na NASCAR, mas acabaram mudando os rumos de suas carreiras.

Suárez ponderou ainda que a união entre os latino-americanos também gera um bom impulso: "Realmente, México, Brasil, Colômbia, Argentina... nós estamos todos juntos nessa jornada. E eu sinto que muitos pilotos no Brasil podem usar meu exemplo como uma oportunidade".

Sobre a entrada de estrangeiros na NASCAR, Suárez disse que "o esporte já mudou". O piloto também disse que é uma questão de tempo e de muito trabalho duro: "Não só com pilotos, mas também engenheiros, mecânicos, chefes de equipe, e eu estou 100% certo de que em 15 anos, quando eu me aposentar, eu vou ver o esporte muito diferente em comparação quando entrei há 10 anos", completou o piloto do México, que se casará com a filha de Nelson Piquet no próximo dia 30 de julho, no Brasil.

Reportagem adicional por Andrei Gobbo

