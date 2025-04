O paranaense Gabriel Casagrande volta às pistas neste final de semana para a segunda etapa da NASCAR Brasil em Londrina (PR). O piloto da equipe MX Vogel estreou com o segundo lugar em Campo Grande (MS) e pretende brigar pela vitória nesta rodada dupla que terá como um dos grandes desafios a prova Sunset no final da tarde de sábado.

“Ano passado fui segundo colocado na prova sunset de Londrina e estamos vindo também de um segundo lugar em Campo Grande, então o objetivo principal agora é tentar vencer e marcar pontos importantes para o campeonato”, diz Casagrande.

Tricampeão da Stock Car e atual campeão overall da NASCAR Brasil, Casagrande viveu um capítulo especial de sua carreira no último final de semana ao vencer em sua estreia em um circuito oval na Pro Late Model Challenge Twin 50s, base da NASCAR, no New Smyrna Speedway.

“Espero que tenha sido o início de uma história muito legal nos Estados Unidos e agradeço o pessoal da NASCAR Brasil por ter proporcionado isso para mim. Era uma pista que eu não conhecia, um carro que eu não conhecia, mas foi a realização de um sonho. Agora, de volta ao Brasil, espero voltar a disputar as vitórias em Londrina”, completa Casagrande.

A programação da NASCAR Brasil no Autódromo Internacional Ayrton Senna será aberta nesta sexta-feira, quando ocorre o primeiro treino livre. O sábado contará com mais um ensaio, a classificação e a primeira corrida do final de semana, às 17h30. A prova que fecha a passagem por Londrina será disputada no domingo, com largada às 13h20. RedeTV!, ESPN e YouTube mostram a rodada dupla ao vivo.

