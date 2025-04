Depois de estrear com uma formidável performance nos treinos e o segundo lugar no grid de largada em Campo Grande, Galid Osman leva as cores da Shell novamente na NASCAR Brasil em Londrina neste fim de semana.

O competidor do carro #99 da equipe RC, a organização mais vitoriosa do automobilismo brasileiro, terá pela frente mais uma rodada dupla. O charme da etapa da NASCAR Brasil em Londrina é a “corrida sunset” no sábado, com largada marcada para 18h.

Em 2025 a NASCAR Brasil inovou mais uma vez, em movimento que atraiu grande nomes e marcas do automobilismo nacional. O campeonato deixou o modelo de monogestão e passou a ter quatro equipes tradicionais do esporte a motor brasileiro, preparando os carros da categoria. Assim além de grandes preparadores, foram atraídos para o evento pilotos e patrocinadores de relevância, como os campeões da Stock Car Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande e Cacá Bueno.

Depois de duas temporadas seguidas de sucesso na TCR South America com a Shell, incluindo a campanha do título da temporada inaugural do TCR Brasil, Galid Osman retornou à cena dos carros de tração traseira neste ano, motivado pelo pacote técnico e promocional da NASCAR Brasil. Ele retornou à equipe RC, organização fundada pelo mítico preparador Rosinei Campos, voltando a trabalhar com o engenheiro Marcel Campos, com quem havia atuado em alguns de seus anos na Stock Car.

A presença de Galid na NASCAR Brasil com a Shell marca também o ingresso da marca como patrocinadora de um carro no evento, justamente no ano em que o norte-americano Joey Logano compete na NASCAR Cup nos Estados Unidos como atual detentor do título (ele conquistou campeonatos em 2018, 2022 e 2024, sempre com a marca Shell em seu carro).

A ação na pista de Londrina começa nesta sexta-feira, com um treino livre. No sábado acontecem mais um treino livre, o quali e a “corrida sunset”. A corrida final está marcada para domingo, às 13h20. As provas da NASCAR Brasil são transmitidas pelo canal da categoria no YouTube, RedeTV! e ESPN.

