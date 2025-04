A NASCAR Brasil realiza nesse final de semana a segunda etapa da temporada 2025, marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). Para Tito Giaffone, piloto que faz seu primeiro ano nos carros após ter uma carreira bem-sucedida no kartismo, a expectativa é a de repetir o pódio entre os pilotos da categoria Challenge, obtido na abertura do campeonato, em Campo Grande (MS).

Na capital de Mato Grosso do Sul, Tito fez uma corrida combativa para terminar com a quarta posição dentro da categoria, e com o nono lugar geral, após largar em 18º na corrida que abriu o campeonato. No dia seguinte, o piloto da Full Time Sports garantiu, na pista, uma nova quarta posição entre os competidores da Challenge. Giaffone destaca o aprendizado obtido na primeira rodada dupla do ano e espera repetir o desempenho no norte paranaense.

“Nós tivemos bons resultados na primeira etapa do ano, mas também muito aprendizado. A evolução foi grande em Campo Grande e chego para a etapa de Londrina ainda melhor preparado. Mais uma vez vou ter que me adaptar rapidamente ao traçado, mas agora tenho quilometragem com o carro. A expectativa é repetir o desempenho nesta rodada dupla”, disse Tito Giaffone, que tem o apoio de PPG.

As atividades da NASCAR Brasil no Autódromo Internacional Ayrton Senna serão abertas na sexta-feira, quando ocorre o primeiro treino livre do final de semana. O sábado contará com mais um ensaio, a classificação e a primeira corrida do final de semana, às 18h. A prova que fecha a passagem por Londrina será disputada no domingo, com largada às 13h20. RedeTV!, ESPN e YouTube mostram a rodada dupla ao vivo.

TELEMETRIA com Rico: BAHREIN, McLaren X RBR, por que SÓ MAX doma RB21, Hamilton X Leclerc, BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!