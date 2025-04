NASCAR Brasil: Andrade busca reescrever história em Londrina

Depois de uma estreia marcada por problemas técnicos e uma troca de motor em Campo Grande, Victor Andrade volta à pista neste fim de semana determinado a mudar o rumo da temporada 2025 da NASCAR Brasil. O desafio da vez é em Londrina (PR), um circuito que também trouxe dores de cabeça para o piloto no ano passado, mas que agora representa a chance ideal de dar a volta por cima.

Com o carro revisado e o foco renovado, Victor encara a etapa com o objetivo de deixar para trás o início turbulento do campeonato e reencontrar o ritmo que o fizeram conquistar três dos quatro títulos da classe Challenge em 2024.

“A gente sabe o potencial do carro e da equipe. Tivemos problemas que fogem do nosso controle, mas seguimos firmes. Londrina é uma pista que gosto, e estou pronto para virar essa página”, afirma o piloto patrocinado pela Racon Consórcios, confiante em um desempenho consistente e competitivo neste retorno ao traçado paranaense.

“O fim de semana em Campo Grande não foi fácil. A equipe trabalhou bastante, e se tudo der certo vamos chegar em Londrina com o carro muito melhor. Porque por mais que seja uma pista da qual eu gosto muito, ano passado eu também tive problemas em Londrina – o fim de semana de Campo Grande foi quase um déjà-vu. De qualquer forma, vamos para cima. Tem tudo para dar certo e brigarmos na ponta”, disse o piloto de 20 anos, companheiro de equipe de Rubens Barrichello.

A programação da NASCAR Brasil em Londrina começa na sexta-feira (11) com os treinos livres. No sábado (12), a classificação às 14h15 e a primeira corrida do final de semana a partir das 18 horas; no domingo (13), a largada da segunda prova será dada às 13h20.

