RedeTV! e ESPN transmitem corridas da NASCAR Brasil em 2025

As mudanças na NASCAR Brasil Series, em sua temporada 2025, também atingirão as transmissões ao vivo e exibições para o fã de velocidade. Neste ano, a RedeTV!, pela TV aberta, e a ESPN e Disney +, por assinatura, serão as responsáveis por exibir em tempo real todas as emoções das últimas corridas de cada etapa do calendário da categoria.

Por streaming, o canal no Youtube da NASCAR Brasil, além do perfil oficial da categoria em suas redes sociais, também vão transmitir os treinos classificatórios, as corridas intermediárias e a cobertura dos bastidores em todos os circuitos deste ano. A geração de imagens continua com a MasterTV/Catve.

"A NASCAR Brasil vem cumprindo o bom papel de soma ao automobilismo brasileiro e o seu crescimento requer cada vez mais divulgação e as transmissões pela TV aberta e pela TV fechada são muito importantes para isso. Dessa maneira, estamos muito felizes com o novo pacote que teremos para este ano", comenta o representante da NASCAR Brasil, Carlos Col.

A iniciativa já passa a valer na etapa de abertura do campeonato, que tem início nesta sexta-feira, 21 de março, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Quali sprint: HAMILTON POLE, VERSTAPPEN 2º. Bortoleto BATE HULK e vai ao Q2! Lando 6º, Lawson ÚLTIMO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!