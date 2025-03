As mudanças organizacionais na NASCAR Brasil a partir da atual temporada estão representando um enorme avanço para muitos dos integrantes do grid. Além disso, a chegada de alguns dos principais nomes do automobilismo nacional tende a elevar o nível dentro e fora das pistas. O paulista Thiago Lopes vai acelerar na categoria pelo segundo ano e aponta um novo patamar para o desenvolvimento de sua carreira.

“Logo no primeiro dia já foi possível ver essa diferença na estrutura das equipes e na organização dos boxes. E o que mais me chamou a atenção é estar dividindo o espaço com nomes como Rubens Barrichello, Thiago Camilo, entre outros, e poder participar de todo o processo de leitura de dados, definição de estratégias e troca de informações sobre as melhores coisas a se fazer na pista. Certamente, isso faz com que eu tenha uma evolução muito mais rápida que em outros anos”, aponta o piloto patrocinado pela Sil Cabos Elétricos e Sterling.

Thiago Lopes é um dos integrantes da equipe Full Time, que tem em seu line-up outros cinco pilotos – os jovens Victor Andrade, campeão do ano passado, Tito Giaffone e Alfredinho Ibiapina, e os experientes Rubens Barrichello e Thiago Camilo, todos comandados pelo chefe de equipe Maurício Ferreira.

A primeira corrida de Thiago Lopes na temporada será neste sábado, a partir das 16h15, com a disputa da corrida 1 no Autódromo de Campo Grande (MS). A corrida 2 será disputada no domingo, às 13h15, com transmissão pela RedeTV!, ESPN e Disney +, além do canal no Youtube da NASCAR Brasil.

