A NASCAR Brasil Series terá uma das mais aguardadas temporadas de sua história, a partir deste fim de semana em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Entre tantas novidades, a manutenção de algo já tradicional na categoria: a cobertura completa do Motorsport.com.

Com a presença do maior site de automobilismo do Brasil e do mundo, canal do YouTube que chega a números estratosféricos durante cobertura da F1 e sempre com o podcast como um dos mais ouvidos do brasil, o fã da categoria conseguirá ficar por dentro de tudo o que acontece nas corridas e nos seus bastidores. A parceria vem desde 2021 e em 2025 isso não vai mudar, com a presença marcante e in loco aos eventos.

Além dos grandes nomes, como Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Julio Campos, Vitor Genz, Thiago Camilo entre outros, a NASCAR Brasil também conta com uma gama de jovens que buscam espaço tanto no automobilismo brasileiro, quanto um lugar nos Estados Unidos, em uma das categorias de base da NASCAR Americana.

“Vimos de perto esse crescimento fantástico da NASCAR Brasil nos últimos anos e é um orgulho para nós, do Motorsport.com, estarmos juntos nesta caminhada. Vamos trazer novamente ao fã de automobilismo tudo o que acontece nas pistas, com um conteúdo de qualidade, que é nossa marca registrada”, disse Felipe Motta, CCO do Motorsport.com Brasil.

"A gente é muito feliz e orgulhoso pelo projeto e pelo trabalho que a gente faz junto com o Motorsport.com. Devemos muito ao crescimento da NASCAR também pelo ótimo trabalho que vocês fazem conosco, nos acompanhando, estão sempre divulgando as corridas, e estamos muito animados com mais um ano de NASCAR Brasil como Motorsport."

Sobre o Motorsport.com

O Motorsport.com, de propriedade da GMF Capital, é uma plataforma digital líder global dedicada a cobrir o mundo do automobilismo. Com uma rica mistura de notícias, análises, conteúdo em vídeo e cobertura ao vivo, serve como a fonte principal para milhões de fãs e profissionais que buscam o que há de mais recente na Fórmula 1, NASCAR, MotoGP e muito mais.

Maior plataforma do mundo na cobertura do setor, está presente no Brasil desde 2015, tornando-se referência no País pelas coberturas via site, YouTube e podcasts, sempre figurando entre os mais destacados veículos de automobilismo e motociclismo, tanto nacional quanto globalmente.

Quali da CHINA: PIASTRI BATE RUSSELL E É POLE! Norris 3º. Bortoleto À FRENTE de Lawson

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!