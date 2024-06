Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno Filho, mais conhecido como Cacá Bueno, fará a sua estreia na NASCAR Brasil, marcando também sua volta às pistas. O campeão da Stock Car Light, campeão sul-americano de Super Turismo, tricampeão da Copa Fiat, campeão brasileiro de Endurance e pentacampeão da Stock Car Brasil (2006, 2007, 2009, 2011 e 2012) estará no grid do campeonato nacional durante a realização da quarta etapa na próxima semana, dias 15 e 16 de junho, no Autódromo Potenza, localizado na cidade de Lima Duarte (MG).

Após um acidente no segundo treino livre da segunda etapa da Stock Car, o carioca de 47 anos sentiu fortes dores na região da coluna e foi encaminhado ao hospital. Os médicos constataram a fratura na vértebra T4 e determinaram o afastamento de Cacá da programação em Interlagos e da etapa de Cascavel, em 19 de maio.

Cacá aceitou o convite do amigo e representante da NASCAR Brasil, Thiago Marques que já vem sendo feito há algum tempo, com reforço de patrocinadores em comum. Este será um bom teste para ver como vai se sentir em um carro de corrida e para fazer a próxima etapa do calendário da Stock Car.

“Quero agradecer ao Thiago pela oportunidade e todo o time da NASCAR Brasil”, disse Cacá. “Em 30 anos de carreira eu jamais tinha ficado de fora de uma corrida por lesão. Depois de dois meses parado realmente precisava recuperar o ritmo, a confiança e, agora, dia 16 é a oportunidade perfeita para tudo isso. Mais uma vez, só tenho a agradecer”, disse o competidor.

