A NASCAR Cup Series realizou no fim de semana passado a terceira etapa do campeonato, em Londrina. As vitórias de Léo Reis e Cayan Chianca deram o brilho no Paraná, mas a etapa foi além, com grandes pegas e polêmicas.

Após as duas corridas, veja como ficou o campeonato

Pos Piloto Pontos 1 32 LEO REIS/R 116 2 46 VITOR GENZ 114 3 83 GABRIEL CASAGRANDE 104 83 ALEX SEID 104 4 20 LOURENÇO BEIRÃO 76 20 RAFA DIAS 76 5 27 SÉRGIO RAMALHO 69 27 LUCAS MENDES 69 6 4 CAYAN CHIANCA/R 58 7 13 WITOLD RAMASAUSKAS/R 55 8 45 LEO TORRES 52 9 7 JEFF GIASSI/R 42 10 88 BETO MONTEIRO 26 88 LUAN LOPES/R 26 11 16 ANTONIO JUNQUEIRA/R 25 12 77 VALDENO BRITO 16 DORIVALDO GONDRA JR 16

Challenge

Pos. Número Piloto Pontos 1 87 JORGE MARTELLI 95 2 28 GUI BACKES 81 3 22 VICTOR ANDRADE/R 77 4 63 LUIS TROMBINI/R 64 5 78 LEO YOSHII 63 57 FELIPE TOZZO 63 6 56 GABRYEL ROMANO/R 60 7 63 GIOVANI GIROTTO 52 8 2 NICK MONTEIRO/R 36 9 24 BRENDON ZONTA 30 24 ALEXANDRE KAUÊ 30 10 63 DORIVALDO GONDRA JR 28 1 MC GUI 28 11 44 ANTONIO DE CARVALHO 16 12 39 MARCEL JORAND/R 14 13 12 EDSON REIS 12

