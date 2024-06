Uma das novidades para a quarta etapa da NASCAR Brasil na próxima semana, dias 15 e 16 de junho, no Autódromo Potenza, localizado na cidade de Lima Duarte (MG) é o desafio “Sprint Race”, nome idealizado pela categoria desde 2011.

A dinâmica inédita deste estilo de treino classificatório vem acompanhada de alguns incrementos como inversão de grid para as duas corridas do final de semana, disputa do troféu Super Pole e pontuação válida como uma corrida.

Segundo o regulamento no primeiro treino classificatório (Q1), será para todos os pilotos inscritos, com 15 (quinze) minutos de duração, podendo alternar o piloto em caso de dupla. O resultado do Q1, já define o grid de largada do 7º colocado em diante para a Corrida 1.

O Super Pole será definido através de uma “Sprint Race” e trata-se de uma corrida de cinco voltas e participam apenas os seis primeiros colocados do primeiro treino classificatório.

Para este evento, haverá a inversão das posições dos 06 (seis) melhores classificados do Q1 e formarão suas posições de largada da seguinte forma: o 1º colocado inverte para a 6ª posição e recebe o direito de cinco acionamentos do NASCAR Boost; 2º lugar em 5ª posição (quatro NASCAR Boost); 3º lugar na 4ª posição (três NASCAR Boost); 4º lugar na 3ª posição; 5º lugar para a 2ª posição e 6º lugar na 1ª posição (4º ao 6º lugares não tem direito ao NASCAR Boost).

Após as cinco voltas da prova Sprint Race novamente serão reposicionamos os 06 (seis) ao resultado em ordem inversa, finalizando a formação do grid para a primeira corrida. O resultado final do treino classificatório (Sprint Race e Q1 do 7º colocado em diante), de acordo com o Artigo 16.3 do regulamento da categoria, receberá a distribuição de pontos equivalente a uma corrida.

Já o grid da segunda corrida será definido pelo resultado da primeira corrida, e mais uma vez invertendo os 06 (seis).

O sistema de disputa conta com duas corridas, sendo este ano 25 minutos de prova e mais uma volta, onde cada carro pode ser representado por um ou dois pilotos. No caso das duplas, cada piloto terá o mesmo tempo de treinos e corridas.

O calendário da competição está dividido em duas séries e oito etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (duas em Campo Grande/MS, Goiânia/GO, Londrina/PR, Potenza - Lima Duarte/MG, Cascavel/PR e Tarumã - Viamão/RS), e o “Special Edition”, sendo duas etapas (Interlagos - São Paulo/SP e a última a ser definida), com três corridas cada.

Nesta edição serão quatro títulos distintos: NASCAR Brasil, Special Edition, Overall e Rookie Of The Year, nas suas respectivas classes: Brasil e Challenge.

