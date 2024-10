A NASCAR Brasil Series conhecerá os seus primeiros campeões neste fim de semana, no Autódromo Internacional de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Em jogo os títulos do Campeonato Brasil da categoria principal e da Challenge.

Entre os pilotos mais experientes, Léo Reis lidera com 187 pontos. Na segunda posição, a dupla Gabriel Casagrande e Alex Seid, com seis a menos. Vindo de vitória nas 100 Milhas de Cascavel, Vitor Genz ocupa o terceiro posto, com 178 tentos.

Na categoria Challenge, Jorge Martelli tem uma situação mais encaminhada, já que soma 187 pontos, 31 a mais que Victor Andrade. Com 142 está Gui Backes.

Vale lembrar que a rodada deste fim de semana distribuirá até 75 pontos, 25 em cada uma das duas corridas e outros 25 para o pole position.

Após esta etapa, a NASCAR Brasil definirá os outros certames, como a Special Edition, Overall e Novato do Ano, no circuito oval de Curvelo, no fim de semana de 16 e 17 de novembro.

Pos. P I L O T O Pontos 1 Léo Reis 187 2 Gabriel Casagrande/ Alex Seid 181 3 Vitor Genz 178 4 Lourenço Beirão 124 4 Rafa Dias 124 6 Sérgio Ramalho / Lucas Mendes 123 7 Cayan Chianca 119 8 Witold Ramasauskas 101 9 Léo Torres 84 10 Beto Monteiro / Luan Lopes 62 11 Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr 53 12 Antonio Junqueira 42 12 Jeff Giassi 42 14 Edson Reis 32 Pos. CHALLENGE Pontos 1 Jorge Martelli 187 2 Victor Andrade 156 3 Gui Backes 142 4 Luís Trombini 115 5 Gabryel Romano 119 6 Fe Tozzo 103 7 Léo Yoshii 99 8 Giovani Girotto 89 9 Nick Monteiro 86 10 Marcel Jorand 57 11 Brendon Zonta / Alexandre Kauê 51 12 Rodrigo Sperafico 42 13 MC Gui 28 13 Dorivaldo Gondra Junior 28 15 Edson Reis 25 16 Vinny Azevedo 24 16 Leandro Totti 24 18 Thiago Lopes 22 19 Luís Debes 16 19 Antonio Carvalho 16 21 Felipe Malinowski 10

