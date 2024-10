NASCAR Brasil: Em meio à decisão, Vinny Azevedo estreia em Tarumã

Apesar da experiência adquirida ao longo dos últimos anos, o paraense Vinny Azevedo vai sentindo aquele friozinho na barriga que antecede uma estreia. Neste final de semana ele disputa a sétima etapa da NASCAR Brasil e fará sua estreia no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), considerado um dos mais desafiadores e perigosos do País por conta da elevada média de velocidade e das curvas de alta próximas dos muros.

“É mais uma pista para o currículo, e bota pista nisso. Todo mundo fala dos desafios de Tarumã, que é uma pista que não aceita erros. Estou vivendo muito essa expectativa de estrear e fazer uma boa etapa nesta sequência de preparação para o ano que vem”, salientou o piloto que terá em seu carro as marcas do BANPARÁ, Vet Pet e NUTMEG B12.

Outro fator de expectativa é o novo companheiro de dupla para a etapa. O experiente Valdeno Britto, piloto que tem passagem com vitórias pela Stock Car e pela Copa Truck.

“Formar dupla com ele é fator de alegria e motivação. Estar com ele gera uma confiança maior e, certamente, aproveitar todo o aprendizado que será possível ter ao longo do final de semana. Valdeno já andou em diversas categorias e tem muito para me passar”, salientou Vinny, que pretende fazer corridas conservadoras para não correr o risco de atrapalhar os pilotos que estarão disputando o título do Campeonato Brasil. “Quero me manter na pista e não atrapalhar ninguém. Tem um título em jogo para vários pilotos e desejo que todos possam decidir cruzando a linha de chegada”.

A programação de pista será aberta no sábado com dois treinos livres às 9h20 e 12h40. Já no final da tarde está previsto o treino classificatório único, que define a ordem de largada. E, no domingo, as largadas serão às 09 horas e 14 horas. Na etapa gaúcha serão computados 25 pontos para classificação, 25 na primeira corrida e 25 pontos na corrida.

A Motorsport.tv Brasil exibe todas as emoções da NASCAR Brasil, do quali e das duas provas, ao vivo.

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!