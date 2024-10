NASCAR Brasil: Victor Andrade vai em busca de título em Tarumã

A NASCAR Brasil viverá um final de semana de decisão de mais um de seus campeonatos que integram a temporada. A etapa que será disputada no Autódromo de Tarumã marca a final do Campeonato Brasil, composto por seis etapas. Líder na classificação Overall e segundo colocado no Campeonato Brasil, Victor Andrade chega confiante para a disputa de um título, mas de olho na manutenção da liderança geral.

“Temos mais uma final de campeonato dentro de um campeonato de oito etapas. Será a última antes da grande final. Tenho uma certa diferença de pontos para tirar e ver como vamos finalizar. A confiança é grande em buscar esse título e seguir como líder no Overall”, aponta o piloto que conta com o patrocínio da Racon Consórcios, ISA´S Transportes, Carraro Seguros e Ajudante PX.

No Campeonato Brasil, Victor Andrade está 31 pontos atrás de Jorge Martelli. Porém, a etapa dará pontuação para o treino de classificação, corrida 1 e corrida 2, totalizando 75 pontos em disputa.

“É uma missão difícil, mas tudo pode acontecer em uma pista como Tarumã”, afirmou Victor.

A programação na pista gaúcha será aberta na sexta-feira, com treino extra, às 16h15. No sábado acontecem dois treinos livres, às 9h20 e 12h40, com o classificatório às 16h15, com apenas duas voltas para cada carro. As corridas estão previstas para domingo, 9h e 14h20, com transmissão ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

